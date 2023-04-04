Как постирать тюль до идеального белья: лайфхак от опытных хозяек

Перед праздниками многие ищут эффективные лайфхаки, которые помогут им отбелить разные вещи, в частности тюли и другие текстильные изделия, до состояния нового. Одним из таких эффективных средств является соль. В этой статье мы расскажем, как именно соль помогает отбелить тюль.

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Соль может не только эффективно очистить тюль от пыли, но и добавить блеска, делая его белее. Результат будет заметен сразу после стирки. Важно отметить, что соль не повредит материал тюля и не повлияет на его свойства.

Чтобы отбелить тюль с помощью соли, нужно приготовить специальный раствор. Сначала нужно налить в сосуд 5 литров воды, температура которой не должна превышать 40 градусов. Добавьте 5 столовых ложек соли и стирального порошка в эту воду. Тщательно перемешайте, чтобы соль и порошок полностью растворились.

Далее необходимо опустить тюль в приобретенный раствор и бросить его там на ночь. После этого тюль нужно сполоснуть чистой водой, после чего тюль станет более блестящей и блестящей.

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