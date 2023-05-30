Как правильно хранить чеснок: пять действительно работающих способов

Чеснок может оставаться свежим несколько месяцев благодаря нескольким полезным советам. Для этого вам нужно не только проветриваемое и темное помещение.

Издание Sante Plus поделилось лайфхаками правильного хранения чеснока. Оптимальной температурой будет около 10 градусов.

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Хранить чеснок можно почти 6 месяцев в подвале или в проветриваемом месте, но вдали от света. Однако колебания температуры могут ускорить его прорастание. Чтобы наслаждаться им как можно дольше, вот лучшие способы сохранения.

1. Хранение чеснока в банке.

Если вы храните чеснок в холодильнике с другими овощами, это не помешает ему прорасти. Его произрастание происходит быстрее, если хранить в слишком влажном месте. Если же среда слишком сухая, она начинает сморщиваться и высыхать.

Попробуйте лайфхак с банкой. Возьмите маленькую герметичную стеклянную банку и положите на дно рис. Разделите чеснок на несколько зубчиков и поместите их прямо в банку. Рис сразу защитит от избытка влаги, а чеснок подольше останется свежим и ароматным.

2. Добавить растительное масло.

С помощью мягкой кисточки нанесите немного масла на каждую головку чеснока. На литр растительного масла рассчитайте 20-25 капель йода. Как только чеснок начнет сохнуть, держите его в проветриваемом помещении подальше от света и источников тепла.

3. Хранение чеснока в холщовых мешках.

Если в помещении очень низкая влажность, можно посыпать головки чеснока мелкой шелухой лука. И, напротив, окружающая среда слишком влажная, добавьте в холщовый мешок насыщенный солевой раствор, чтобы впитать именно эту избыточную влажность. Как бонус, это защитит чеснок от всяческих вредителей и болезней.

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4. Хранение свежего чеснока в уксусе.

Многие предпочитают мариновать чеснок. При правильной технике вы даже можете хранить его почти 4 месяца в холодильнике.

Для этого очистите гвоздику от кожуры и поместите в идеально чистую и сухую стеклянную банку. Вы должны полностью покрыть зубчики чеснока белым уксусом (и даже добавить немного специй, если хотите). Впоследствии вы увидите, что ваши блюда будут приправлены особым и изысканным вкусом.

5. Заморозка чеснока.

Чеснок можно очистить, но вы должны хорошо очистить его от кожуры, затем завернуть в абсорбирующую бумагу и положить в контейнер перед тем, как поместить в морозильную камеру. Но будьте осторожны, примерно через два месяца чеснок может утратить свой аромат и свойства. Поэтому мы рекомендуем употребить его заранее.

Целые головки и неочищенные стручки можно также хранить в морозилке. Поместите чеснок в специальный полиэтиленовый пакет для замораживания, удалите воздух, закройте плотно и заморозьте.

Сделайте чесночную пасту и заморозьте. Для этого нужно сформировать кубики в форме для замораживания льда, затем перебросить в герметичный пакет. Вы можете хранить его в замороженном виде в течение шести месяцев.

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