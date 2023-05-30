Як правильно зберігати часник: п'ять способів, які справді працюють

Часник може залишатися свіжим кілька місяців завдяки кільком корисним порадам. Для цього вам треба не тільки провітрюване і темне приміщення.

Видання Sante Plus поділилось лайфхаками правильного зберігання часнику. Оптимальною температурою буде близько 10 градусів.

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Зберігати часник можна майже 6 місяців у підвалі або в провітрюваному місці, але далеко від світла. Проте коливання температури можуть прискорити його проростання. Щоб насолоджуватися ним якомога довше, ось найкращі методи збереження.

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1. Зберігання часнику в банці.

Якщо ви зберігаєте часник в холодильнику з іншими овочами, це не завадить йому прорости. Його проростання відбувається швидше, якщо зберігати в надто вологому місці. Якщо ж середовище занадто сухе, він починає зморщуватися і висихати.

Спробуйте лайфхак з банкою. Візьміть маленьку герметичну скляну банку і покладіть на дно рис. Розділіть часник на кілька зубчиків і помістіть їх прямо в банку. Рис одразу захистить від надлишку вологи, а часник довше залишиться свіжим і ароматним.

2. Додати рослинну олію.

За допомогою м’якого пензлика нанесіть трохи олії на кожну головку часнику. На літр рослинної олії розрахуйте 20-25 крапель йоду. Як тільки часник почне сохнути, тримайте його в провітрюваному приміщенні подалі від світла і будь-яких джерел тепла.

3. Зберігання часнику в полотняних мішках.

Якщо в приміщенні дуже низька вологість, можна посипати головки часнику дрібним лушпинням цибулі. І, навпаки, навколишнє середовище занадто вологе, додайте в полотняний мішок насичений сольовий розчин, щоб увібрати саме цю надлишкову вологість. Як бонус, це захистить часник від усіляких шкідників і хвороб.

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4. Зберігання свіжого часнику в оцті

Багато хто вважає за краще маринувати часник. При правильній техніці ви навіть можете зберігати його майже 4 місяці в холодильнику.

Для цього очистіть гвоздику від шкірки і помістіть в ідеально чисту і суху скляну банку. Ви повинні повністю покрити зубчики часнику білим оцтом (і навіть додати трохи спецій, якщо хочете). Згодом ви побачите, що ваші страви будуть приправлені особливим і вишуканим смаком.

5. Замороження часнику.

Часник можна очистити, але ви повинні добре очистити його від шкірки, потім загорнути в абсорбуючий папір і покласти в контейнер перед тим, як помістити в морозильну камеру. Але будьте обережні, приблизно через два місяці часник може втратити свій аромат і властивості. Тому ми радимо спожити його заздалегідь.

Цілі головки і неочищені стручки також можна зберігати в морозилці. Помістіть часник в спеціальний поліетиленовий пакет для заморожування, видаліть повітря, щільно закрийте і заморозьте.

Зробіть часникову пасту і заморозьте. Для цього треба сформувати кубики у формі для замороження льоду, а потім перекинути в герметичний пакет. Ви можете зберігати його в замороженому вигляді протягом шести місяців.

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