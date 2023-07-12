Как правильно хранить муку и крупу, чтобы дома всегда были деньги
Мука всегда была символом богатства и изобилия. Этот продукт нужно хранить в правильном месте, так и с деньгами в семье будет все хорошо.
В частности, муку надо держать так, чтобы ее не видели посторонние глаза. Поэтому лучше всего будет выбирать плотную упаковку и стараться не рассыпать ее нигде.
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Если в вашем доме часто ссорятся, появились бытовые конфликты и проблемы с финансами, обратите внимание на этот продукт.
Кроме этого, нужно хранить соль и сахар в разных шкафах, тогда в ваш дом не придут ссоры.
Также не стоит оставлять открытыми сахар, соль и все крупы. Их нужно плотно закрывать крышками, храня в стеклянной таре.
Не стоит небрежно относиться к таким продуктам, поскольку ваше жилье не будут обходить постоянные сплетни.
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Пшеничная крупа может принести счастье всем жителям дома, но его следует хранить в банке с крышкой золотого цвета.
Если "черная полоса" началась в вашей жизни, то рассыпьте по углам немного манной крупы. Так вы приведете в жизнь счастье, деньги и удачу.
Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.
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