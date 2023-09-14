Как правильно хранить острый и сладкий перец дома, чтобы он не портился как можно дольше

Чтобы сохранить свежесть и вкус овощей, таких как перец, на длительный срок, нужно соблюдать некоторые правила хранения. Особенно это касается болгарского перца, который может сохранять свои вкусовые и полезные свойства до 3-4 месяцев.

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Самый распространенный метод хранения – в холодильнике, но важно соблюдать определенные шаги, чтобы обеспечить оптимальные условия для хранения этого овоща, пишет Express.

Как хранить сладкие перцы

Выбор правильного перца: Зеленый болгарский перец обычно сохраняется дольше красного или желтого. Поэтому, выбирая перец для хранения, следует отдавать предпочтение зеленому варианту. Хранение целиком: Перец лучше хранить в целом состоянии, без резки или нарезки. Резные плоды быстрее теряют свою свежесть и становятся мягкими. Холодильник: Храните перцы в холодильнике. Оптимальная температура хранения перцев – около +7°C. Особый отсек: Отделите отдельный отсек в холодильнике для хранения овощей, включая перцы. Избегайте расположения их рядом с томатами или огурцами, поскольку выделяемый этими овощами газ этилен может способствовать порче перцев. Подготовка к хранению: Перед помещением перцев в холодильник обязательно вымойте их и тщательно обсушите. Это поможет избежать образования конденсата, который может вызвать гниль или плесень. Использование бумажного полотенца: Сложите бумажное полотенце пополам и поместите в плотный полиэтиленовый пакет. Затем добавьте один или два перца и плотно закройте пакет. Этот метод помогает уберечь влагу и обеспечить оптимальную вентиляцию для овощей.

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Как хранить острые перцы

Существует несколько эффективных способов хранения острого перца, которые позволят сохранить его свежесть и вкусовые качества в течение длительного периода. Острый перец имеет в себе капсикам, выступающий как естественный консервант, что делает его практически неуязвимым к гниению. Вот несколько основных методов хранения острого перца: сушка, замораживание и консервирование.

Сушка острого перца Сушка является одним из самых популярных методов хранения острого перца. Этот процесс можно провести несколькими способами, но результат всегда стабильно качественный.

Подготовка перца: Начните с выбора спелых перцев. Снимите их вместе с плодоножкой и промыть теплой водой. После этого плоды следует немного просушить на бумажном полотенце. Также проведите отбраковку, извлекая поврежденные или незрелые плоды, поскольку их нельзя сушить.

Сушка перца: Есть два способа сушки:

Нанизывайте перец на толстую нить за плодоножку и развешайте их в прохладном, сухом помещении при температуре от 0 до +10 градусов. Это позволит им медленно высыхать и становиться хрупкими и ломкими. Когда плоды приобретут насыщенный цвет и полностью высохнут, они готовы к длительному хранению.

Электросушилка: Используйте электросушилку для сушки перца в течение 10-12 часов. Переворачивайте перец несколько раз во время сушки. Хранение сухого перца: Сушеный перец следует хранить в перфорированных полиэтиленовых или бумажных пакетах, стеклянных сосудах без крышки или в картонных коробках. Также можно оставить их на нити, что поможет не только сохранить их, но использовать как декор для кухни.

Замораживание острого перца: Замораживание – другой эффективный способ сохранить острый перец. Мгновенно и подсушите стручки, а затем поместите их в морозильную камеру в пластиковом пакете или контейнере. Перец может замерзнуть при температуре –1 градуса Цельсия. Максимальный срок хранения таким способом – 3-4 месяца.

Хранение острого перца в холодильнике Острый перец можно также хранить в холодильнике. Помойте и подсушите плоды, затем поместите их в пакет с перфорацией или стеклянную банку и храните при температуре 0-2 градуса Цельсия. Максимальный срок хранения – 1,5 месяца.

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