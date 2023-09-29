Как правильно хранить яблоки, чтобы они пережили зиму

Как правильно хранить яблоки всю зиму, чтобы они не портились

Для того чтобы овощи и фрукты пережили зиму, важно обеспечить им правильные условия хранения. Тогда вы сможете смаковать свежие продукты длительное время.

Соблюдайте несколько правил при хранении яблок. В первую очередь нужно учесть, правильно ли вы собираете плоды с дерева.

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1. Правильный сбор яблок. Не стоит ждать, чтобы яблоки были перезрелыми. Срывать их нужно, когда они в средней степени созрели. Во время уборки важно не повредить фрукты.

Чтобы яблоки пролежали как можно дольше, надо выбирать поздно созревающие сорта. В настоящее время они могут быть кислые, жесткие и с твердой кожурой. Когда они полежат, то придут.

2. Нельзя мыть и вытирать фрукты, если вы хотите, чтобы они долго пролежали. Все потому, что на шкурке есть матовый налет, который будет защищать яблоки от гниения.

3. Правильная выкладка яблок в ящики очень важна. Не стоит набрасывать плоды друг на друга, потому что это уменьшит продолжительность их хранения. Лучше их выкладывать поштучно, аккуратно друг у друга.

4. Яблоки обертывают бумагой или салфеткой для укладки фруктов в ящики по одному. Также вы можете использовать для обертывания шелухи гречихи, сухой песок, стружка из дерева или пластиковые пакеты с дырочками.

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5. Организуйте место, где будете хранить яблоки. Оптимальной температурой считается от +3 до +5 градусов Цельсия. Помещение должно быть прохладным, темным, чтобы не проходили прямые солнечные лучи. Лучше всего для этого подойдет подвал или погреб.

6. Правильная тара для яблок. Храните яблоки в деревянных ящиках, картонных коробках или прямо на стеллажах. Не смешивайте разные сорта яблок в один ящик.

7. Нельзя класть яблоки рядом с овощами. Если яблоки уложить рядом с морковью или картофелем, то у них может возникнуть неприятный запах.

8. Перебирайте фрукты время от времени. Помните, что нужно периодически смотреть, не появились ли пятна на яблоках, не начали ли они гнить. Испорченные яблоки нужно выбрасывать.

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