Как правильно мыть консервный нож: простые советы

Существует популярное мнение, что консервный нож – один из самых полезных приборов на кухне. Однако после использования его часто не моют, а просто отправляют в ящик.

Читайте также: Как жарить мясо или котлеты, чтобы не пришлось мыть сковороду

Это может привести к загрязнению и даже ржавчине на ноже. Потому, как и хоть какой другой кухонный прибор, его необходимо часто чистить.

Как правильно чистить консервный нож:

Разместите нож в банке с белым уксусом и оставьте на несколько минут; Достаньте нож над раковиной и зубной щеткой сотрите загрязнение и ржавчину. Для этого можно погрузить щетку в уксус; Промойте нож средством для мытья посуды и снова очистите зубной щеткой; Осторожно высушите нож чистым полотенцем.

Если вы правильно очистите консервный нож с помощью этих шагов, то он снова засияет на вашей кухне.

Еще предлагаем узнать, как можно приготовить котлеты, если у вас нет мясорубки.

Ранее мы писали о 10 профессиональных инструментах, которые можно применять дома на кухне, чтобы улучшить качество и эффективность приготовления.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!