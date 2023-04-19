Как правильно мыть консервный нож: простые советы
Существует популярное мнение, что консервный нож – один из самых полезных приборов на кухне. Однако после использования его часто не моют, а просто отправляют в ящик.
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Это может привести к загрязнению и даже ржавчине на ноже. Потому, как и хоть какой другой кухонный прибор, его необходимо часто чистить.
Как правильно чистить консервный нож:
- Разместите нож в банке с белым уксусом и оставьте на несколько минут;
- Достаньте нож над раковиной и зубной щеткой сотрите загрязнение и ржавчину. Для этого можно погрузить щетку в уксус;
- Промойте нож средством для мытья посуды и снова очистите зубной щеткой;
- Осторожно высушите нож чистым полотенцем.
Если вы правильно очистите консервный нож с помощью этих шагов, то он снова засияет на вашей кухне.
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