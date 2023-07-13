Как правильно считать деньги, чтобы они приумножались

Когда нужно считать деньги – как правильно считать деньги, чтобы привлечь богатство – приметы о деньгах

Деньги "любят" счет, но делать это нужно правильно. Тогда в вашей жизни будет богатство и богатство, а финансы только будут приумножаться.

Согласно народным приметам и советам эзотериков, деньги нужно перечислять по определенным схемам. К примеру, карманные деньги нужно считать трижды в день (утро, обед и вечер).

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Помимо этого, лучшим днем для пересчета денег, которые вы планируете тратить на необходимые нужды, является пятничный вечер.

Если же вы отложили деньги на серьезную покупку, то их нужно считать два раза в месяц по четным числам во время заката.

В случае поступления новых средств в ваш семейный бюджет, то перечисляйте их при получении, а затем через 20 часов в темном уютном месте дома.

Помните, что деньги нужно считать в одиночестве, подальше от посторонних глаз. Выбирайте для этого закрытые помещения.

Также нельзя отдавать всю мелочь, до копейки, из кошелька. Всегда оставляйте несколько монет, которые колоколом будут притягивать большие деньги.

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