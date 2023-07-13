Як правильно рахувати гроші, щоб вони примножувались

Гроші "люблять" рахунок, але робити це треба правильно. Тоді у вашому житті буде достаток та багатство, а фінанси тільки будуть примножуватися.

Згідно з народними прикметами та порадами езотериків, гроші треба перераховувати за певними схемами. До прикладу, кишенькові гроші треба рахувати тричі на день (ранок, обід та вечір).

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Крім цього, найкращим днем для перерахунку грошей, які ви плануєте витрачати на необхідні потреби, є вечір п'ятниці.

Якщо ж ви відклали гроші на серйозну покупку, то їх потрібно рахувати два рази на місяць по парних числах під час заходу сонця.

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У разі надходження нових коштів до вашого сімейного бюджету, то перераховуйте їх при отриманні, а потім через 20 годин у темному затишному місці вдома.

Пам'ятайте, що гроші потрібно рахувати на самоті, подалі від сторонніх очей. Обирайте для цього зачинені приміщення.

Також не можна віддавати весь дріб'язок, до копійки, із гаманця. Завжди залишайте кілька монет, які дзвоном будуть притягувати більші гроші.

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