Как правильно ухаживать за пластиковыми окнами, чтобы они сияли и оставались белыми

Как отбелить пластиковые окна за 5 минут.

Пластиковые окна можно сделать бело белыми всего за 5 минут. Они под влиянием солнечных лучей часто желтеют, а изменение температуры влияет на их состояние.

Советы по отбеливанию оконных рам дали эксперты издания Sante Plus. Для этого вам не нужны дорогостоящие магазинные средства с едкой "химией".

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Используйте яблочный уксус и его абразивные и дезинфицирующие функции сделав самодельное средство:

1. Раскройте 4 столовых ложки кристаллов соды в небольшом количестве воды.

2. Добавьте 4 столовые ложки яблочного уксуса и 4 жидкости для мытья посуды, затем перемешайте.

3. Нанесите смесь на оконные косяки и оставьте минимум на 6 часов.

4. Затем протрите тканью, чтобы собрать пыль и другую грязь. После промойте большим количеством воды и осушите тканью.

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Для ежемесячного ухода используйте другой способ с марсельским мылом: растворите 50 г тертого на терке марсельского мыла в четверти литра воды. Убедитесь, что оно растаяло, а при необходимости смесь немного подогрейте в кастрюле. После того как все помоете, хорошо просушите.

Напомним, что в сети показали легкий способ очистки мебели, используя обычные предметы, которые у каждого под рукой.

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