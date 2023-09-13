Как правильно выкапывать и хранить морковь, чтобы она не портилась как можно дольше
Сохранение овощей в течение зимы – ключевой аспект для тех, кто желает наслаждаться собственно выращенными продуктами и обеспечить себе необходимые витамины в течение холодного сезона.
Морковь, богатая каротином и полезными веществами, играет важную роль среди овощей для хранения. Основная задача состоит в выборе правильного времени для ее сбора и хранения, пишет Слободской край.
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Когда и как копать морковь
На оптимальный момент для выкапывания моркови следует обратить внимание, как только она достигла полной зрелости, которая обычно отмечается на конец сентября. Не следует медлить с этой процедурой, поскольку после первых морозов морковь теряет вкус и питательные свойства. Следует также избегать раннего копания, поскольку это может привести к недостаточной спелости.
При выкапывании следует наблюдать за состоянием листьев. Если оно начинает высыхать и желтеть, это показатель готовности моркови к уборке. Следует помнить, что после первых заморозков не следует оставлять морковь в почве, поскольку мороз может повредить корнеплод.
Процесс выкапывания моркови достаточно прост, но есть несколько важных правил, которые следует соблюдать:
- Прекратите поливать морковь за 25–30 дней до выкапывания.
- Выберите сухую и тёплую погоду для выкапывания.
- Заранее подготовьте почву, очистив ее от сорняков и загрязнений.
- Для выкапывания используйте вилку. Постепенно приподнимайте землю, осторожно вынимайте корни.
- Избегайте повреждения моркови при выкапывании, поскольку поврежденные корнеплоды быстрее портятся.
- Осторожно удалите избыточную землю из корней, не повреждая кожуру.
- Разместите урожай в один ряд на земле, чтобы он подсох.
- Удалите ботву. Помните, что не срезанные морковные листья, оставленные несколько часов, могут повлиять на качество корнеплода.
- Не мойте морковь перед хранением, поскольку влага может вызвать гниль.
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Хранение моркови зимой
Правильное хранение моркови зимой – это задача, требующая определенного внимания и знаний. Вот несколько полезных советов:
- Перед хранением проверьте и отсортируйте морковь. Выбросьте поврежденные, поцарапанные или зараженные болезнями корнеплоды.
- Оптимальная влажность воздуха для хранения моркови составляет около 90%. Обеспечьте надлежащую вентиляцию во избежание образования конденсата.
- Храните морковь при низкой температуре. Идеальная температура хранения моркови зимой составляет около 0°C. Можно использовать подвал или холодильник для создания оптимальных условий.
- Используйте высокие ящики, позволяющие воздуху циркулировать вокруг моркови. Часто рекомендуется хранить морковь в ящиках, пересыпая их песком, но этот метод не всегда оптимален. Лучше хранить морковь вместе, сверху покрыв ее полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранить необходимый уровень воздушного обмена.
- Периодически проверяйте состояние моркови и удаляйте поврежденные или испорченные корнеплоды.
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