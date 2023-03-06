Как правильно вываривать белье и зачем делать это сейчас: бабушкин лайфхак

Вываривание белья – это старый и проверенный способ вернуть вещам чистоту и свежесть. До того, как появились стиральные машинки, таким способом вещи делали стерильными. Сегодня вываривание белья не так популярно, как буквально несколько десятков лет назад. Но есть ли смысл делать это сейчас?

Раньше люди вываривали белье для удаления пятен, запахов и бактерий из ткани. Сейчас для этого есть специальные стиральные средства. К тому же раньше большинство одежды производилось из натуральных тканей, поэтому в те времена кипячение вещей было основным методом стирки.

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Вываривать белье следует с добавлением специальных средств, таких как пепел, сода, мыло, хлорка и т.п. С помощью этих веществ бактерии и загрязнения удаляются путем окисления и химических реакций. Кроме того, пепел и сода увеличивали pH воды, что также удаляло бактерии.

Обработка с помощью высокотемпературного воздействия дает дезинфицирующую одежду, которая помогает избежать заболеваний и неприятных ароматов.

Есть ли смысл вываривать белье в современном мире?

Сейчас благодаря стиральным машинам и моющим средствам, вываривание белья не является необходимым процессом для очищения и дезинфекции тканей. Однако даже сегодня некоторые люди пользуются этим методом.

Например, если на белье после стирки остались пятна от грязи, одежда начала тускнеть или необходимо продезинфицировать вещи, вываривание можно применить как дополнительный способ очистки и дезинфекции.

Но следует помнить, что вываривание может быть вредно для некоторых тканей, особенно для цветного белья. Она может потерять свой цвет или так вы повредите структуру ткани. Сначала проверьте подходящую ткань для этого процесса и следуйте инструкциям по уходу за одеждой.

Также следует время от времени вываривать детские, медицинские или гигиенические вещи, а также полотенца, белье и постельные принадлежности, ведь стиральная машинка может убрать грязь, но оставляет бактерии.

Специалисты советуют вываривать белье:

при дезинфекции вещей больного;

чтобы вывести пятна из одежды – жир, кровь, вино и т.п.;

чтобы отбелить и сделать белье свежим;

для уменьшения риска аллергических реакций.

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Как правильно вываривать белье?

Сначала убедитесь, что ваше белье подходит для вываривания и следуйте рекомендациям:

Налейте воду в большую кастрюлю и добавьте соду, хозяйское мыло, порошок, нашатырь с перекисью или хлорку. Надо только 1-2 ст. л. средства на 4-5 л воды; Сделайте большую кастрюлю на огонь и доведите воду до кипения; Поместите белье и перемешайте; Вываривайте белье в течение 30-60 минут; Затем достаньте вещи и дайте им остыть; Сполосните белье под проточной водой, чтобы избавиться от остатков химических средств; Развесьте белье и высушите его, но не под прямыми солнечными лучами, чтобы не повредить ткань.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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