Как правильно запекать еду в рукаве: советы по приготовлению вкусных и полезных блюд

Запекание пищи является одним из самых распространенных и полезных видов термической обработки. Кроме того, когда еду запекают в рукаве, она не подгорает и не оставляет следы на форме, поэтому это очень удобно. Еще одним плюсом является то, что мясо, птица и овощи готовятся в собственном соке, поэтому они остаются мягкими, а отсутствие растительного масла делает их диетическими.

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Чтобы правильно запекать продукты, можно использовать овощи, мясо, рыбу и птицу отдельно или вместе, нарезанными или цельными. Вот несколько советов о том, как делать это правильно:

При вложении пищи в рукав необходимо выпустить лишний воздух, который можно проколоть зубочисткой в нескольких местах, чтобы в процессе приготовления рукав не надувался;

Время изготовления зависит от размера продукта. К примеру, мясо можно запекать от 40 минут до 2 часов, птицу – от 30 минут, рыбу – от 25 минут, а овощи можно запекать около получаса. Однако, когда запекают целые овощи для салатов около часа;

Чтобы продукт имел золотистую хрустящую корочку, необходимо в конце запекания разрезать рукав и оставить блюдо в духовке еще на время, чтобы подрумянилась.

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