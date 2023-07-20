Как предотвратить появление морщин: косметологи советуют делать это каждый день

Косметология сделала большой шаг вперед в вопросе борьбы с морщинами, но без крепких и упругих мышц лица хорошего эффекта не будет. Тренируйте мышцы лица по 10-15 минут в день, и уже через несколько недель результаты удивят.

Этап 1: расслабьтесь

Очистите кожу лица от косметики и разомните пальцы рук, чтобы они были теплыми и чувствительными.

Упражнения для шеи

Потянитесь правым ухом к правому плечу (плечет при этом остается неподвижным) – так, чтобы вы ощутили легкое натяжение мышц. Не фиксируясь в конечной точке, выпрями голову и потянись левым ухом к левому плечу.

Медленно опускайте голову вниз, подтягивая подбородок к груди. Выпрями голову и потянись затылком назад и вверх.

Вытяните голову вперед (плечи и шея остаются неподвижными). Выполняй движения мягко, без рывков.

Плечи и шея, неподвижны. Попытайтесь сместить голову в сторону, будто те тянешься левым ухом влево. Чтобы контролировать себя, выполняй это упражнение перед зеркалом.

Формирование овала лица

Откройте рот. Смещайте нижнюю челюсть вниз и в сторону: по диагонали влево и вправо.

Рот открыт. Медленно выдвиньте нижнюю челюсть вперед.

Губы

Динамично и отчетливо артикулируя, произносите разные гласные. Например, звук "О" произноси, сложив губы в трубочку, "А" – широко открыв рот.

Наберите полные легкие воздуха, надуйте щеки. Выпускайте воздух через рот сквозь сжатые губы с помощью коротких динамических выдохов.

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Глаза

Хорошо зажмурьтесь (4-5 секунд), затем широко откройте глаза (4-5 секунд). На несколько секунд сфокусируй взгляд на какой-нибудь конкретной точке, затем расслабься и посмотри вдаль.

Держа голову неподвижной, проводите взглядом "линии": диагональные (с правого верхнего угла комнаты в левый нижний, и наоборот), горизонтальные и вертикальные.

Поднимите брови и задержитесь в этом положении на пару секунд.

Чело

Закройте глаза. На круговую мышцу глаза (возле внешнего уголка) появились подушечки указательных пальцев. Попытайтесь зажмурить глаза, одновременно пальцами создавая сопротивление движению (при правильной технике выполнения ты должна чувствовать, как мышцы сокращаются).

Указательный и средний палец поставьте на межбровную складку, слегка нажмите. Старайтесь насупить брови.

Выполняйте по 3-5 повторений на каждое упражнение.

Напомним, мы уже писали об использовании меда в уходе за собой.

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