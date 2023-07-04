Как превратить пластиковую бутылку в ловушку для мух

Как самому сделать ловушку для мух в домашних условиях – как сделать ловушку для мух из бутылки

Нежелательные гости, такие как мухи, могут нарушить ваше душевное спокойствие. Существует безошибочное решение, чтобы избавиться от этой проблемы.

Конечно, в магазинах представлено множество методов на любой кошелек. Тем не менее, вы можете использовать пластиковую бутылку и апельсины для ловушки, сообщает Sante Plus.

Как защититься от укусов комаров на природе и дома: действенные советы

Идея состоит в том, чтобы использовать пластиковую бутылку со сладкой и привлекательной жидкостью, чтобы туда залетали мухи. Они услышат приманку, улетят в бутылку, и вуаля, попав внутрь, не смогут выбраться.

Шаг 1. Наметьте линию, где будете резать.

Нарисуйте линию вокруг пластиковой бутылки с водой (1,5 литра) с помощью перманентного маркера чуть ниже конической шейки.

Как самому сделать ловушку для мух в домашних условиях – как сделать ловушку для мух из бутылки

Шаг 2. Отрежьте верхнюю часть бутылки.

Используйте острый нож с зазубренным краем, чтобы разрезать по линии, нарисованной на верхней части бутылки. Желательно делать это на доске, чтобы не повредить кухонную стойку или поверхность стола.

Как самому сделать ловушку для мух в домашних условиях – как сделать ловушку для мух из бутылки

Шаг 3. Сделайте ловушку для мух.

Снимите крышку, переверните бутылку вверх дном и вставьте в дно контейнера (как показано на фото).

Лучше сначала снять колпачок, иначе мухи не смогут проникнуть через отверстие, которое приведет к их пиру. Затем, по желанию, вы можете закрыть его, чтобы они не нашли обратный путь.

Как самому сделать ловушку для мух в домашних условиях – как сделать ловушку для мух из бутылки

Шаг 4. Подготовьте рецепт и установите ловушку.

Теперь, когда вы поняли принцип, снимите воронку из бутылки, чтобы можно было поместить приманку. Мухи очень любят разлагающиеся органические продукты. Например, чтобы отложить яйца, испорченное мясо – отличный способ привлечь их.

Для ловушки можете использовать слегка перезревшие фрукты, смесь воды и сахара 50/50, вода, смешанная с медом, фруктовый сок, кленовый сироп для более липкого раствора.

Как самому сделать ловушку для мух в домашних условиях – как сделать ловушку для мух из бутылки

Шаг 5. Сделайте крышку для ловушки для мух.

Как самому сделать ловушку для мух в домашних условиях - как сделать ловушку для мух из бутылки

Также можете сделать подвесную ловушку. Для этого вам нужно сделать два небольших отверстия на противоположных сторонах в верхней части бутылки. Убедитесь, что они прошли через обе части ловушки. Затем проденьте в отверстия кусок проволоки, завяжите концы, и ваша самодельная ловушка для мух готова.

Напомним, что наличие постельных клопов может обернуться настоящим кошмаром. Поэтому UAportal дал советы, как избежать этих проблем на дому.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!