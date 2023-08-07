Как приготовить 7 литров освежающего лимонада из одного апельсина
Лимонад – это отличный напиток, который дарит свежесть и тонизирует. И когда-то этот напиток принадлежал только аристократам, но каждый может приготовить его самостоятельно.
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Представляем вкусный рецепт лимонада "7 литров из 1 апельсина", который очень прост в приготовлении, о котором написал Таблоид Волыни.
Ингредиенты:
- 1 апельсин (замороженный),
- 500 г сахара,
- 1 ст. ложка лимонной кислоты,
- 7 л воды.
Приготовление:
- Замороженный апельсин нужно натереть на терке как для дерунов, а затем добавить сахар и лимонную кислоту.
- Залить смесь 1 л кипятка и дать ей настояться не менее 4 часов. Вы также можете оставить смесь ночевать, это дополнительно усилит вкус напитка.
- После того как аромат и вкус настоя будут насыщены, разбавить полученный концентрат оставшейся 6 л воды.
- Процедить лимонад в бутылки и охладить.
- Теперь ваш освежающий лимонад готов к удовольствию.
Таким образом, с помощью этого простого рецепта вы сможете наслаждаться свежим и ароматным лимонадом, дополнительно лишенным искусственных добавок и консервантов. Он отлично подойдет для освежения в жаркий день или как приятный напиток на любом праздновании.
Летний сезон уже наступил, а вместе с ним пришла пора для прохладительных напитков. Если вы любите кофе, то у нас есть простой и быстрый рецепт, который поможет вам насладиться вкусным холодным кофейным напитком со сгущенкой и льдом.
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