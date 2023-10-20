Как приготовить ароматное и густое варенье из винограда на зиму: простой рецепт

Как сделать варенье из винограда на зиму

С сентября по ноябрь, когда садоводы собирают виноград, можно использовать некоторые сорта для приготовления компотов и домашнего вина вместо непосредственного употребления.

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Виноград можно превратить в ароматное варенье, которое сможет украсить ваше зимнее песенное меню. Этот рецепт очень прост и поможет найти применение кисловатым ягодам с косточками, пишет the Lime.

Ингредиенты:

1 кг темного винограда с косточками,

0,5-1 кг сахара,

0,5 стакана воды.

Приготовление:

Начните с перебора винограда, удаляя испорченные и мягкие ягоды. Оставшиеся нужно отделить от веточек и тщательно промойте под проточной водой. Используйте дуршлаг для стока. Переложите очищенные ягоды в кастрюлю и засыпьте сахаром. Оставьте на ночь (10-12 часов), чтобы виноград пустил сок. Добавьте половину стакана воды и доведите смесь до кипения. После того как смесь закипит, охладите ее и протрите через сито, удаляя косточки и кожуру. Поверните пюре винограда в кастрюлю и еще раз доведите до кипения, варите в течение 15 минут. Если пенка образуется, снимите ее с помощью шумовки. После 15 минут варки выключите огонь и оставьте виноградное пюре в течение 5-7 часов. После этого снова доведите до кипения и варите еще около 10 минут. Оставьте варенье из винограда до остывания. Если вам нужно другое желаемое загущение, готовьте на медленном огне до достижения желаемой густоты. Готовое варенье после последнего кипения разлейте в предварительно стерилизованные банки и закатайте. Банки и крышки также должны быть стерилизованы. Переверните их вверх дном и оставьте до остывания. Храните варенье из винограда в прохладном месте, например, в погребе или подвале.

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