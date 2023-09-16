Как приготовить идеальные яйца-пашот без уксуса: секреты поваров

Яйца очень вкусны и наполнены необходимыми питательными веществами, что делает их фантастическим дополнением к любому блюду. Яйца-пашот теряют наименьшее количество питательных веществ в процессе варки.

Однако многим часто трудно приготовить яйцо-пашот. Повара поделились секретом, как можно получить идеальное блюдо без использования уксуса, сообщает Express.co.uk.

Нет нужды в кастрюле для варки яиц, уксусы или даже во взбивании причудливого водоворота кипящей воды, как это делают некоторые повара. Для получения "идеальных" результатов для этого метода нужны только яйцо и немного воды.

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Налейте кипяток из чайника в неглубокую кастрюлю или сковородку, на глубину примерно 3 см. Снова доведите до кипения, затем убавьте до кипения.

Выбейте яйцо в чашку, затем осторожно опустите в воду. За один раз варите не больше двух-трех яиц.

Оставьте яйцо вариться на две минуты, и в результате получится мягкое яйцо-пашот. Для тех, кто предпочитает твердые яйца-пашот, следует оставить его еще на минуту.

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