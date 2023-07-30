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Как приготовить кабачковые рулеты без муки с сырно-ореховой начинкой: невероятный вкус

Игорь Романько

Как сделать рулеты из кабачков без муки с творожно-ореховой начинкой

Кабачки – одни из любимых овощей в сезоне. А если хотите разнообразить свое меню, предлагаем попробовать вкусные кабачковые рулеты с вкусной сырно-ореховой начинкой.

Это замечательное блюдо как для праздничного стола, так и для повседневного обеда. Рецептом поделился Таблоид Волыни.

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Ингредиенты для кабачковых блинов:

  • 2 средние молодые кабачки
  • 2 яйца
  • Соль, перец – по вкусу
  • 1 столовая ложка крахмала

Приготовление:

  1. Очистите кабачки и натрите их на крупной терке (соломкой). Посолите и оставьте 10 минут, чтобы они пустили сок.
  2. Отдельно взбейте яйца с солью и перцем.
  3. Отцедите от кабачков избыточный сок.
  4. Добавить взбитые яйца, крахмал и перемешать, чтобы получить однородную массу.
  5. Разогрейте сковороду из чуть-чуть масла.
  6. Облейте ложкой тесто на сковороду, создавая кабачковые блины, и жарьте с обеих сторон до золотистого цвета.

Ингредиенты для творожно-ореховой начинки:

  • 150 г сыра "Фета"
  • 2 столовые ложки сметаны
  • Любимая зелень (укроп, петрушка, кинза)
  • Пригоршня орехов
  • Чеснок – 1,5-2 зубчика

Приготовление:

  1. Измельчите орехи, зелень и чеснок в блендере до получения пастообразной массы.
  2. Помните сыр "Фета" с помощью вилки и добавьте сметану.
  3. Соедините измельченную пастообразную массу с творожной и хорошо перемешайте.

Собираем кабачковые рулеты:

  1. Разверните кабачковые блины на ровной поверхности.
  2. На одном краю кабачкового блина нанесите творожно-ореховую начинку.
  3. Тщательно скрутите блинчик в рулет и поставьте его на некоторое время в холодильник для застывания.
  4. После этого разрежьте рулет на пополам или порционные кусочки и подавайте.

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