Как приготовить кабачковые рулеты без муки с сырно-ореховой начинкой: невероятный вкус
Как сделать рулеты из кабачков без муки с творожно-ореховой начинкой
Кабачки – одни из любимых овощей в сезоне. А если хотите разнообразить свое меню, предлагаем попробовать вкусные кабачковые рулеты с вкусной сырно-ореховой начинкой.
Это замечательное блюдо как для праздничного стола, так и для повседневного обеда. Рецептом поделился Таблоид Волыни.
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Ингредиенты для кабачковых блинов:
- 2 средние молодые кабачки
- 2 яйца
- Соль, перец – по вкусу
- 1 столовая ложка крахмала
Приготовление:
- Очистите кабачки и натрите их на крупной терке (соломкой). Посолите и оставьте 10 минут, чтобы они пустили сок.
- Отдельно взбейте яйца с солью и перцем.
- Отцедите от кабачков избыточный сок.
- Добавить взбитые яйца, крахмал и перемешать, чтобы получить однородную массу.
- Разогрейте сковороду из чуть-чуть масла.
- Облейте ложкой тесто на сковороду, создавая кабачковые блины, и жарьте с обеих сторон до золотистого цвета.
Ингредиенты для творожно-ореховой начинки:
- 150 г сыра "Фета"
- 2 столовые ложки сметаны
- Любимая зелень (укроп, петрушка, кинза)
- Пригоршня орехов
- Чеснок – 1,5-2 зубчика
Приготовление:
- Измельчите орехи, зелень и чеснок в блендере до получения пастообразной массы.
- Помните сыр "Фета" с помощью вилки и добавьте сметану.
- Соедините измельченную пастообразную массу с творожной и хорошо перемешайте.
Собираем кабачковые рулеты:
- Разверните кабачковые блины на ровной поверхности.
- На одном краю кабачкового блина нанесите творожно-ореховую начинку.
- Тщательно скрутите блинчик в рулет и поставьте его на некоторое время в холодильник для застывания.
- После этого разрежьте рулет на пополам или порционные кусочки и подавайте.
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