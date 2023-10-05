Как приготовить капусту по-грузински: простой рецепт на зиму

Капуста – одна из самых популярных овощей в кулинарии и всегда приятно попробовать ее в новом образе. Капуста по-грузински – это блюдо, которое приносит новый вкус и вид привычной капусте.

Не беспокойтесь, что для этого рецепта нужно будет потратить много времени и усилий – даже начинающим удастся с ним справиться легко, пишет сайт "Школа жизни".

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Рецепт капусты по-грузински

Ингредиенты:

3 килограмма капусты;

1,5 килограмма свеклы;

3 стручка острого красного перца;

2 головки чеснока;

2 пучка сельдерея;

Для маринада:

100 г соли;

2 литра воды;

150 г сахара;

0,5 литра яблочного уксуса (0,5%);

1 столовая ложка черного перца (горошек);

7 горошин душистого перца;

3 гвоздики.

Приготовление:

Начните с приготовления рассола и важно, чтобы он был холодным. Прокипятить воду, растворить в ней соль и сахар, добавить другие ингредиенты и довести до кипения. Затем оставьте его остудиться. Очистите капусту от верхних листьев и нарежьте ее тонкими ломтиками, включая кочерыжку. Мойте, почистите и нарежьте свеклу тонкими кружочками. Чеснок также очистите и разрежьте на несколько частей, а перец порежьте кусочками. В банке разложите слоями свеклу, капусту, свеклу, чеснок, перец и сельдерей. Залейте все предварительно подготовленным рассолом и оставьте на три дня. После этого срока хорошо промойте и перемешайте капусту с дополнительной солью и оставьте на кухне. На пятый день вы можете перенести капусту в холодильник. Главный секрет блюда – это медленное просоливание, которое придает ему особый вкус. Насоленную капусту готовую к употреблению!

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