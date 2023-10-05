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Как приготовить капусту по-грузински: простой рецепт на зиму

Игорь Романько

Как замариновать капусту по-грузински на зиму

Капуста – одна из самых популярных овощей в кулинарии и всегда приятно попробовать ее в новом образе. Капуста по-грузински – это блюдо, которое приносит новый вкус и вид привычной капусте.

Не беспокойтесь, что для этого рецепта нужно будет потратить много времени и усилий – даже начинающим удастся с ним справиться легко, пишет сайт "Школа жизни".

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Рецепт капусты по-грузински

Ингредиенты:

  • 3 килограмма капусты;
  • 1,5 килограмма свеклы;
  • 3 стручка острого красного перца;
  • 2 головки чеснока;
  • 2 пучка сельдерея;

Для маринада:

  • 100 г соли;
  • 2 литра воды;
  • 150 г сахара;
  • 0,5 литра яблочного уксуса (0,5%);
  • 1 столовая ложка черного перца (горошек);
  • 7 горошин душистого перца;
  • 3 гвоздики.

Приготовление:

  1. Начните с приготовления рассола и важно, чтобы он был холодным. Прокипятить воду, растворить в ней соль и сахар, добавить другие ингредиенты и довести до кипения. Затем оставьте его остудиться.
  2. Очистите капусту от верхних листьев и нарежьте ее тонкими ломтиками, включая кочерыжку.
  3. Мойте, почистите и нарежьте свеклу тонкими кружочками.
  4. Чеснок также очистите и разрежьте на несколько частей, а перец порежьте кусочками.
  5. В банке разложите слоями свеклу, капусту, свеклу, чеснок, перец и сельдерей.
  6. Залейте все предварительно подготовленным рассолом и оставьте на три дня.
  7. После этого срока хорошо промойте и перемешайте капусту с дополнительной солью и оставьте на кухне.
  8. На пятый день вы можете перенести капусту в холодильник. Главный секрет блюда – это медленное просоливание, которое придает ему особый вкус. Насоленную капусту готовую к употреблению!

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