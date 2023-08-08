Как приготовить карри с цуккини и овощами на зиму: быстрый рецепт
Интересный рецепт цукини из карри, который обязательно стоит испытать для поклонников кабачков. Летом кабачки и цукини на пике сезона созревают и радуют хозяйок, активно готовящих заготовки на зиму.
Алекс Якутов, известный шеф и эксперт реалити-шоу "На ножах", решил поделиться легким рецептом этого сезонного блюда.
Читайте также: Как приготовить необычный салат с абрикосами и помидорами черри
"Зимой эта ароматная и пикантная версия карри из цукини будет настоящей находкой! Это стоит добавлять к картофелю, рису или даже смазывать на свежие бутерброды", – рекомендует Алекс Якутов.
Ингредиенты:
- 2 шт. цукини
- 1 шт. морковь
- 1 шт. лук
- 3 зубчика чеснока
- 2 небольшие кусочки имбиря
- 2 ст. л. растительного масла
- 3-4 шт. помидоры
- 1 ч. л. сахара
- 2 ст. л. яблочного уксуса
- 2 ст. л. порошка карри
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Нарежьте чеснок крупными кусочками, имбирь – соломкой, лук, морковь и цуккини – тонкими кольцами.
- Разогрейте растительное масло в сковороде. Сначала добавьте нарезанный чеснок и имбирь, немного обжарьте. Добавьте лук и морковь. Жарьте в течение 5 минут, после чего добавьте цуккини.
- Добавьте порошок карри к овощам и продолжайте жарить.
- Сдерните кожуру с помидоров с помощью бланширования. Порежьте их на кольца и добавьте в сковороду. Тушите овощи.
- Приправьте цуккини солью, перцем, сахаром и яблочным уксусом. Протушите еще 5 минут, затем снимите с огня и оставьте остыть.
- Разлейте готовое блюдо по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками и подождите, пока они остынут. Затем сохраните его в прохладном месте. Ваше цуккини из карри готово!
Советуем также обратить внимание на салат из нектаринов и голубого сыра.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!