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Как приготовить карри с цуккини и овощами на зиму: быстрый рецепт

Игорь Романько

Как сделать цукини или кабачки с приправой карри и овощами

Интересный рецепт цукини из карри, который обязательно стоит испытать для поклонников кабачков. Летом кабачки и цукини на пике сезона созревают и радуют хозяйок, активно готовящих заготовки на зиму.

Алекс Якутов, известный шеф и эксперт реалити-шоу "На ножах", решил поделиться легким рецептом этого сезонного блюда.

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"Зимой эта ароматная и пикантная версия карри из цукини будет настоящей находкой! Это стоит добавлять к картофелю, рису или даже смазывать на свежие бутерброды", – рекомендует Алекс Якутов.

Ингредиенты:

  • 2 шт. цукини
  • 1 шт. морковь
  • 1 шт. лук
  • 3 зубчика чеснока
  • 2 небольшие кусочки имбиря
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 3-4 шт. помидоры
  • 1 ч. л. сахара
  • 2 ст. л. яблочного уксуса
  • 2 ст. л. порошка карри
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Нарежьте чеснок крупными кусочками, имбирь – соломкой, лук, морковь и цуккини – тонкими кольцами.
  2. Разогрейте растительное масло в сковороде. Сначала добавьте нарезанный чеснок и имбирь, немного обжарьте. Добавьте лук и морковь. Жарьте в течение 5 минут, после чего добавьте цуккини.
  3. Добавьте порошок карри к овощам и продолжайте жарить.
  4. Сдерните кожуру с помидоров с помощью бланширования. Порежьте их на кольца и добавьте в сковороду. Тушите овощи.
  5. Приправьте цуккини солью, перцем, сахаром и яблочным уксусом. Протушите еще 5 минут, затем снимите с огня и оставьте остыть.
  6. Разлейте готовое блюдо по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками и подождите, пока они остынут. Затем сохраните его в прохладном месте. Ваше цуккини из карри готово!

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