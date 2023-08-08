Как приготовить карри с цуккини и овощами на зиму: быстрый рецепт

Как сделать цукини или кабачки с приправой карри и овощами

Интересный рецепт цукини из карри, который обязательно стоит испытать для поклонников кабачков. Летом кабачки и цукини на пике сезона созревают и радуют хозяйок, активно готовящих заготовки на зиму.

Алекс Якутов, известный шеф и эксперт реалити-шоу "На ножах", решил поделиться легким рецептом этого сезонного блюда.

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"Зимой эта ароматная и пикантная версия карри из цукини будет настоящей находкой! Это стоит добавлять к картофелю, рису или даже смазывать на свежие бутерброды", – рекомендует Алекс Якутов.

Ингредиенты:

2 шт. цукини

1 шт. морковь

1 шт. лук

3 зубчика чеснока

2 небольшие кусочки имбиря

2 ст. л. растительного масла

3-4 шт. помидоры

1 ч. л. сахара

2 ст. л. яблочного уксуса

2 ст. л. порошка карри

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Нарежьте чеснок крупными кусочками, имбирь – соломкой, лук, морковь и цуккини – тонкими кольцами. Разогрейте растительное масло в сковороде. Сначала добавьте нарезанный чеснок и имбирь, немного обжарьте. Добавьте лук и морковь. Жарьте в течение 5 минут, после чего добавьте цуккини. Добавьте порошок карри к овощам и продолжайте жарить. Сдерните кожуру с помидоров с помощью бланширования. Порежьте их на кольца и добавьте в сковороду. Тушите овощи. Приправьте цуккини солью, перцем, сахаром и яблочным уксусом. Протушите еще 5 минут, затем снимите с огня и оставьте остыть. Разлейте готовое блюдо по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками и подождите, пока они остынут. Затем сохраните его в прохладном месте. Ваше цуккини из карри готово!

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