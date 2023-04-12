Как приготовить паску, чтобы она точно получилась удачной: самый простой рецепт для новичков
Предлагаем ознакомиться с рецептом пасхальной паски, по которому даже новичку, который впервые занимается выпечкой, удастся приготовить это традиционное праздничное изделие из дрожжевого теста с изюмом, цукатами и глазурью.
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Ингредиенты:
- 500 г муки;
- 200 мл молока;
- 100 г сливочного масла;
- 100 г сахара;
- 10 г сухих дрожжей;
- три яйца;
- 100 г изюма;
- 50 г цукатов;
- щепотка соли;
- 1 ч. л. ванильного сахара.
Для глазури:
- 100 г сахарной пудры;
- 2 ст. л. лимонного сока;
- 2 ст. л. воды.
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В небольшой кастрюле подогрейте молоко до теплого и растворите в нем дрожжи и столовую ложку сахара. Оставьте на 10 минут, чтоб дрожжи подошли. В большой миске смешайте муку, остаток сахара, ванильный сахар и соль. В отдельной миске взбейте яйца вилкой. Добавьте в миску с мукой растворенные дрожжи, яйца и растопленное масло. Замесите мягкое и эластичное тесто, при необходимости добавляя немного муки или молока.
Переложите тесто на присыпанную мукой поверхность и хорошо вымесите его руками примерно 10 минут. Положите тесто в миску, накройте ее полотенцем или пленкой и поставьте в теплое место на 1-1,5 часа, чтобы тесто поднялось вдвое. Тем временем застелите формы для паски пергаментной бумагой или смажьте маслом и посыпьте мукой. Подсушите изюм на сухой сковороде в течение нескольких минут, чтобы они стали мягкими и сочными.
После того как тесто подошло, добавьте к нему разрыхлитель (соду или порошок для выпечки) и перемешайте, чтобы равномерно распределить разрыхлитель. Добавьте изюм и цукаты к тесту и снова перемешайте.
Разложите тесто равномерно в подготовленные формы, разгладьте поверхность ложкой или влажными руками. Покройте формы полотенцем и оставьте в теплом месте еще на 30-40 минут, чтобы тесто подошло в формах.
Нагрейте предварительно духовку до 180°C. Поставьте формы с тестом в разогретую духовку и выпекайте паски в течение 40-45 минут или до золотистого цвета и до тех пор, пока они будут выпекаться в середине. После выпечки извлеките выпечку из духовки и дайте им остыть в формах в течение 10-15 минут. Затем снимите паски из форм, переложите на тарелку и оставьте до полного охлаждения.
Подготовьте глазурь, смешав сахарную пудру, лимонный сок и воду до однородной консистенции. С помощью ложки или кондитерского мешка украсьте охлажденные пояса глазурью. Декорируйте паски по желанию и оставьте глазурь отдохнуть до полного отверждения.
Приятного аппетита! Наслаждайтесь этим традиционным праздничным лакомством вместе с вашей семьей и друзьями!
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