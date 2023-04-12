Как приготовить паску, чтобы она точно получилась удачной: самый простой рецепт для новичков

Предлагаем ознакомиться с рецептом пасхальной паски, по которому даже новичку, который впервые занимается выпечкой, удастся приготовить это традиционное праздничное изделие из дрожжевого теста с изюмом, цукатами и глазурью.

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Ингредиенты:

500 г муки;

200 мл молока;

100 г сливочного масла;

100 г сахара;

10 г сухих дрожжей;

три яйца;

100 г изюма;

50 г цукатов;

щепотка соли;

1 ч. л. ванильного сахара.

Для глазури:

100 г сахарной пудры;

2 ст. л. лимонного сока;

2 ст. л. воды.

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В небольшой кастрюле подогрейте молоко до теплого и растворите в нем дрожжи и столовую ложку сахара. Оставьте на 10 минут, чтоб дрожжи подошли. В большой миске смешайте муку, остаток сахара, ванильный сахар и соль. В отдельной миске взбейте яйца вилкой. Добавьте в миску с мукой растворенные дрожжи, яйца и растопленное масло. Замесите мягкое и эластичное тесто, при необходимости добавляя немного муки или молока.

Переложите тесто на присыпанную мукой поверхность и хорошо вымесите его руками примерно 10 минут. Положите тесто в миску, накройте ее полотенцем или пленкой и поставьте в теплое место на 1-1,5 часа, чтобы тесто поднялось вдвое. Тем временем застелите формы для паски пергаментной бумагой или смажьте маслом и посыпьте мукой. Подсушите изюм на сухой сковороде в течение нескольких минут, чтобы они стали мягкими и сочными.

После того как тесто подошло, добавьте к нему разрыхлитель (соду или порошок для выпечки) и перемешайте, чтобы равномерно распределить разрыхлитель. Добавьте изюм и цукаты к тесту и снова перемешайте.

Разложите тесто равномерно в подготовленные формы, разгладьте поверхность ложкой или влажными руками. Покройте формы полотенцем и оставьте в теплом месте еще на 30-40 минут, чтобы тесто подошло в формах.

Нагрейте предварительно духовку до 180°C. Поставьте формы с тестом в разогретую духовку и выпекайте паски в течение 40-45 минут или до золотистого цвета и до тех пор, пока они будут выпекаться в середине. После выпечки извлеките выпечку из духовки и дайте им остыть в формах в течение 10-15 минут. Затем снимите паски из форм, переложите на тарелку и оставьте до полного охлаждения.

Подготовьте глазурь, смешав сахарную пудру, лимонный сок и воду до однородной консистенции. С помощью ложки или кондитерского мешка украсьте охлажденные пояса глазурью. Декорируйте паски по желанию и оставьте глазурь отдохнуть до полного отверждения.

Приятного аппетита! Наслаждайтесь этим традиционным праздничным лакомством вместе с вашей семьей и друзьями!

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