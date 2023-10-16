Как приготовить нежное и ароматное творожное печенье с тыквой: простой рецепт
Наталья Тарапата, фуд-тренер из Луцка, снова делится своим оригинальным рецептом, который доставляет удовольствие и пользу. На этот раз она поделилась рецептом нежного творожного печенья из тыквы и облепихи, которую можно приготовить легко и быстро.
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Рецепт был опубликован на странице Натальи в социальной сети Facebook, передает Таблоид Волыни. Этот рецепт не только вкусен, но и здоров, и он идеально подходит для осеннего сезона. Попробуйте его и наслаждайтесь непревзойденным вкусом.
"Утром я нашла у себя немного облепихи, тыкву, кисломолочный сыр и решила объединить их в ароматный вкус, который идеально подходит для осеннего десерта. Почти все готовили дети сами, и этот рецепт прост в исполнении!" – пишет блоггерша.
Ингредиенты:
- 100 г кисломолочного творога
- 100 г тертой тыквы
- 100 г сливочного масла
- Пюре из 1,5-2 бананов
- От 30 до 60 г облепихи, взбитой в блендере (количество может варьироваться в зависимости от вкусовых предпочтений)
- 80 г кукурузной муки
Соберите все ингредиенты в однородную массу, сформуйте из нее печенье и запекайте при температуре 160 градусов в течение 20 минут.
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