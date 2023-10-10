Как приготовить нежный и насыщенный тыквенный крем-суп: простой рецепт

Осенний крем-суп из тыквы – отличное блюдо для всей семьи! Этот суп сочетает в себе тепло тыквы, богатый вкус овощей и ароматные специи. Попробуйте его сами и наслаждайтесь лучшими вкусами сезона.

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В рецепте с сайта noviydoctor.com показали, как приготовить очаровательный осенний крем-суп из тыквы, который точно покорит ваши вкусовые рецепторы.

Ингредиенты:

1 средняя тыква (примерно 1,5 кг)

2 больших лука, нарезанные на кубики

3-4 зубчика чеснока, раздавленные и нарезанные

2 средних картофеля, нарезанные на кубики

1 морковь, нарезанная на кружочки

1 сельдерей, нарезанный на кубики

4-5 чашек овощного бульона (или воды)

1/2 чашки сливок

2 столовые ложки оливкового масла

1/2 чайной ложки куркумы

Соль и перец по вкусу

Свежий размолотый мускатный орех (для гарнира)

Укроп или петрушка (для гарнира)

Приготовление:

Разрежьте тыкву на половину, удалите семена и волокно. Ополосните оливковым маслом, поперчите и посолите по вкусу. Запечь тыкву в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов Цельсия в течение примерно 40-45 минут или до того момента, когда она станет мягкой и легко прокалывается вилкой. Выньте тыкву из духовки и дайте ей остыть. В большой кастрюле разогрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте лук, чеснок, морковь и сельдерей. Жарьте овощи, помешивая, до тех пор пока они не станут мягкими и золотистыми, это займет около 8-10 минут. Добавьте нарезанный картофель и куркуму. Продолжайте жарить несколько минут, пока аромат куркумы не раскроется. Измерьте мягкую тыквенную мякоть из обеих половинок и добавьте ее в кастрюлю к другим овощам. Затем добавьте овощной бульон (или воду) и доведите смесь до кипения. Убавьте огонь и готовьте суп в течение 15-20 минут, пока все овощи не станут очень мягкими. С помощью блендера превратите суп в гладкое пюре. Если суп слишком густой, можно добавить немного больше бульона или воды. Добавьте сливки из размера, смешайте и прогрейте суп на среднем огне в течение нескольких минут, не доводя до кипения. Подавайте суп горячим. Посыпьте каждую порцию свежемолотым мускатным орехом и нарезанным укропом или петрушкой для дополнительного аромата и вкуса.

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