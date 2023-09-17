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Как приготовить нежный сливочный рулет с ягодами за 30 минут: простой рецепт

Игорь Романько

Как сделать рулет с ягодами и сливочным кремом

Может показаться, что рулет с кремом – это долгий и сложный процесс. Однако на самом деле вам понадобится всего-навсего 10 минут, чтобы приготовить тесто, и пока оно выпекается, вы можете подготовить крем. После этого останется только свернуть его в рулет.

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Вкусным рецептом поделились на сайте Одна минута. Этот рулет получается нежнейшим и выглядит на столе, как настоящий десерт из изысканной кондитерской. Что самое главное для его приготовления вы используете привычные продукты и минимум времени. Попробуйте этот рецепт и обрадуйте свою семью и гостей вкусным десертом.

Ингредиенты для теста:

  • 4 яйца;
  • 1 ст. ложка сахара;
  • 1 щепотка соли;
  • 180 г муки;
  • 400 мл молока;
  • 30 г сливочного масла.

Ингредиенты для крема:

  • 400 г сливочного творога;
  • 4 ст. ложки сахарной пудры;
  • 200 мл жирных сливок.

Для украшения:

  • 100 г ягод (можно использовать ягоды, которые сейчас в сезоне).

Приготовление:

  1. Разбейте яйца в глубокой миске, добавьте соль, сахар, муку и молоко. Тщательно перемешайте массу, сбивая венчиком.
  2. Добавьте сливочное масло, предварительно растопленное. Тесто должно иметь жидкую консистенцию. Рекомендуется оставить его на 10 минут, чтобы масса немного настояла.
  3. Покройте противень бумагой для выпечки и вылейте подготовленное тесто. Выпекайте в духовке при температуре 190 градусов в течение 25 минут. Важно ставить тесто в уже разогретую духовку, а не в холодную.
  4. Когда вы извлечете готовую основу для рулета, дайте ей полностью остыть прямо в форме. Покройте готовую лепешку листом бумаги, подставьте решетку и переверните выпечку. Таким образом, нижний слой лепешки будет гладким.
  5. Во время выпечки теста, подготовьте крем. Смешайте сыр с сахарной пудрой и жирными сливками. Взбейте массу миксером.
  6. Смажьте готовый корж этим кремом, распределите ягоды по всей поверхности равномерно и сверните рулет. Сверху украсьте сахарной пудрой.
  7. Перед подачей рулета нарежьте его на порционные кусочки. Вы можете использовать ягоды, которые сейчас в сезоне, или любые другие по вашему выбору.

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