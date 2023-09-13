Как приготовить остро-сладкий конфитюр из перца: простой рецепт

Как сделать конфитюр из острого и сладкого перца

Осень – время богатых природных подарков, и это отличное время для кулинарных экспериментов. Возможно, именно сейчас вы откроете для себя новый вкус, который станет вашим любимым или удивите своих близких и друзей этим неожиданным вкусовым сочетанием.

Пожалуй, многие из вас уже пробовали шоколад с добавлением перца, но пробовали ли вы когда-нибудь конфитюр с перцем? Если нет, то вот рецепт этого неожиданного вкусника от кулинарки Алены Рублевой, ранее поделившейся нами рецептом варенья "слива в шоколаде".

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Вкус этого конфитюра действительно неотразим, говорит Алена Рублева. Здесь есть сладкие, острые, кислые и карамельные ноты. Попытайтесь его приготовить, этот конфитюр действительно особенный."

Рецепт конфитюра из перца

Ингредиенты:

Сладкий красный перец – 5 штук

Острый перец – 3 штуки

Уксус бальзамический – 100 мл.

Сахар – 400 г

Приготовление:

Прежде чем приступить к чистке переца, наденьте резиновые перчатки и лучше работайте под вытяжкой, поскольку перец может быть острым. Мыть перец, очистить его и нарезать на кусочки, а затем измельчить в блендере. Добавить сахар и варить на небольшом огне в течение 40 минут, помешивая. Затем влить уксус и продолжать варить еще 10 минут. Готовый конфитюр разлить в банки.

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