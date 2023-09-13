Як приготувати гостро-солодкий конфітюр з перцю: простий рецепт
Осінь – час багатих природних дарунків, і це чудовий час для кулінарних експериментів. Можливо, саме зараз ви відкриєте для себе новий смак, який стане вашим улюбленим, або здивуєте своїх близьких і друзів цим несподіваним смаковим поєднанням.
Мабуть, багато з вас вже куштували шоколад з додаванням перцю, але чи пробували ви коли-небудь конфітюр з перцем? Якщо ні, то ось рецепт цього несподіваного смаколика від кулінарки Альони Рубльової, яка раніше поділилася нами рецептом варення "слива в шоколаді".
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Смак цього конфітюру дійсно неперевершений, каже Альона Рубльова. Тут є солодкі, гострі, кислі та карамельні ноти. Спробуйте його приготувати, цей конфітюр справді особливий.
Рецепт конфітюру з перцю
Інгредієнти:
- Солодкий червоний перець - 5 штук
- Гострий перець - 3 штуки
- Оцет бальзамічний - 100 мл
- Цукор - 400 г
Приготування:
- Перш ніж розпочати чистити перець, вдягніть гумові рукавички і краще працюйте під витяжкою, оскільки перець може бути гострим.
- Мити перець, очистити його і нарізати на шматочки, а потім подрібнити у блендері.
- Додати цукор і варити на маленькому вогні протягом 40 хвилин, помішуючи. Потім влити оцет і продовжувати варити ще 10 хвилин.
- Готовий конфітюр розлити в банки.
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