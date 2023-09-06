Как приготовить овощное сотое с баклажанами на зиму: простой рецепт

Как законсервировать сотое с баклажанами на зиму

Сезон баклажанов – идеальная возможность для приготовления вкусных блюд и заготовок на зиму. Среди таких блюд особое место занимает сотый из баклажанов.

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Рецепт этой аппетитной закуски был опубликован на кулинарном блоге "Кухня наизнанку".

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 кг;

Помидоры – 1 кг;

Морковь – 400 г;

Болгарский перец – 400 г;

Чеснок – 1 головка;

Острый перец – 1 шт;

Растительное масло – 200 мл;

Уксус 9% – 3 ст. л;

Соль – 1 ст. л;

Сахар – 1 ст. л.

Инструкции:

Начните с подготовки овощей. Мгновенные баклажаны, обрежьте хвостики и нарежьте их на большие кусочки. Болгарский перец также мыть, разрезать пополам, удалить семена и плодоножку, затем нарезать на большие кусочки. Помидоры приготовьте, измельчая их в блендере. Морковь мыть, очистить и порезать на маленькие кусочки. Если морковь мелкая, то лучше нарезать кружочками или полукольцами. Острый перец измельчите, а чеснок пропустите через пресс или мелко нашинкуйте. В большой кастрюле разогрейте масло, добавьте морковь и болгарский перец. Доведите до кипения, убавьте огонь и тушите, периодически помешивая, пока овощи не станут мягкими, это займет примерно 15 минут. Добавьте в кастрюлю баклажаны и пюре из помидоров. Перемешайте и накройте крышкой. Тушите на небольшом огне до готовности баклажанов, примерно 25 минут. Когда баклажаны будут готовы, добавьте чеснок, острый перец, соль, сахар и уксус. Перемешайте и тушите еще 5 минут. Затем снимите сотую с плиты. Разложите горячее сотое из баклажанов по заранее простерилизованным банкам и сразу же герметично закройте их стерилизованными крышками. Переверните банки вверх дном и накройте их полотенцем. Оставьте до полного охлаждения. Храните сотый баклажан в темном месте при комнатной температуре.

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