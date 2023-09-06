Как приготовить овощное сотое с баклажанами на зиму: простой рецепт
Как законсервировать сотое с баклажанами на зиму
Сезон баклажанов – идеальная возможность для приготовления вкусных блюд и заготовок на зиму. Среди таких блюд особое место занимает сотый из баклажанов.
Читайте также: Хозяйке рассказали рецепт омлета с кабачками на завтрак
Рецепт этой аппетитной закуски был опубликован на кулинарном блоге "Кухня наизнанку".
Ингредиенты:
- Баклажаны – 1 кг;
- Помидоры – 1 кг;
- Морковь – 400 г;
- Болгарский перец – 400 г;
- Чеснок – 1 головка;
- Острый перец – 1 шт;
- Растительное масло – 200 мл;
- Уксус 9% – 3 ст. л;
- Соль – 1 ст. л;
- Сахар – 1 ст. л.
Инструкции:
- Начните с подготовки овощей. Мгновенные баклажаны, обрежьте хвостики и нарежьте их на большие кусочки.
- Болгарский перец также мыть, разрезать пополам, удалить семена и плодоножку, затем нарезать на большие кусочки.
- Помидоры приготовьте, измельчая их в блендере.
- Морковь мыть, очистить и порезать на маленькие кусочки. Если морковь мелкая, то лучше нарезать кружочками или полукольцами.
- Острый перец измельчите, а чеснок пропустите через пресс или мелко нашинкуйте.
- В большой кастрюле разогрейте масло, добавьте морковь и болгарский перец. Доведите до кипения, убавьте огонь и тушите, периодически помешивая, пока овощи не станут мягкими, это займет примерно 15 минут.
- Добавьте в кастрюлю баклажаны и пюре из помидоров. Перемешайте и накройте крышкой. Тушите на небольшом огне до готовности баклажанов, примерно 25 минут.
- Когда баклажаны будут готовы, добавьте чеснок, острый перец, соль, сахар и уксус. Перемешайте и тушите еще 5 минут. Затем снимите сотую с плиты.
- Разложите горячее сотое из баклажанов по заранее простерилизованным банкам и сразу же герметично закройте их стерилизованными крышками.
- Переверните банки вверх дном и накройте их полотенцем. Оставьте до полного охлаждения. Храните сотый баклажан в темном месте при комнатной температуре.
Раньше мы писали о том, как законсервировать маринованные кабачки на зиму, по вкусу напоминающие грибы.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!