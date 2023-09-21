Как приготовить овощное сотое с шампиньонами на зиму: простой рецепт со всеми красками лета
Салат – это не только вкусное блюдо, но и настоящая роскошь для глаз, напоминающая все цвета лета, собранные в одной банке. Овощное ассорти – это отличный способ собрать в одной банке настоящий микс из огурцов, помидоров, перцев и других ингредиентов.
Эта заготовка очень популярна зимой благодаря своему разнообразию и вкусу. Сегодня мы предлагаем вам рецепт особого овощного ассорти, который включает в себя грибы, что делает эту консервацию еще более интересной. Этот рецепт нам надела кулинарная блоггерша Надежда Попова, известная под ником "Ptashka Nadia".
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Овощное ассорти с шампиньонами
Ингредиенты:
- Небольшие огурцы – 2 кг;
- Болгарский перец – 1 кг;
- Шампиньоны мелкие - 0,5 кг;
- Лук – 0,5 кг (4-5 шт);
- Морковь – 100 г;
- Горький перец – 20 г (половина стручка);
- Вода – 2,5 литра;
- Соль – стакан с горкой.
Для маринада:
- Вода – 5 стаканов;
- Сахар – 4 стакана;
- Уксус (9%) – 2 стакана.
По желанию можно добавить 2 ст.л. ложки соли и 50 мл уксуса.
Способ приготовления:
- Начните с того, что промойте все овощи. Очистите перец от семян и плодоножек, затем нарежьте их как для салата. Шампиньоны также очистите. Морковь нарежьте кольцами, а лук – полукольцами. Из огурцов вырежьте носики и хвостики.
- В большой миске смешайте все приготовленные овощи. Добавьте стакан соли и 2,5 литра воды. Оставьте на два часа, периодически помешивая. После этого времени уровень жидкости немного увеличится.
- Через два часа извлеките овощи из воды с помощью шумовки и разложите их в чистые сухие стерилизованные банки, немного утрамбовывая их. Сверху уложите веточки петрушки.
- Для маринада смешайте все ингредиенты и доведите до кипения. Затем залейте горячим маринадом овощи в банках.
- Подготовьте глубокую кастрюлю, положите на дно полотенце, долейте воды так, чтобы она была на уровне плеч банок, и стерилизуйте их в течение 10 минут после закипания воды в кастрюле.
- После стерилизации закройте банки крышками, укутайте и оставьте до полного охлаждения.
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