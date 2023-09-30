Как приготовить пикантную капусту по-корейски на зиму: простой рецепт
Со сменой сезонов наступает время готовиться к грядущей зиме. Одним из лучших способов обеспечить себе доступ к свежим и вкусным блюдам во время холодных месяцев является консервация овощей.
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Капуста является одним из самых распространенных и полезных овощей, который стоит сохранить на зиму. Существует множество способов подготовки капусты для дальнейшего использования в течение всего года. Один из них – это капуста по-корейски. Рецептом поделились на сайте aniagotuje.pl.
Ингредиенты:
- 1 головка капусты;
- 1 морковь;
- 1 лук;
- 3 зубчика чеснока;
- острый перец по вкусу;
- соль по вкусу;
- 1 столовая ложка соли;
- 1 столовая ложка сахара;
- 2 столовые ложки уксуса;
- 2 столовых ложки растительного масла.
Приготовление:
- Капусту нарежьте на соломку или тонкие соломинки.
- Морковь измельчите на стружку или нарежьте тонкие соломинки.
- Лук, чеснок и острый перец порежьте мелко.
- Залейте капусту крутым кипятком (горячей водой) и оставьте на 5-10 минут.
- В большой миске объедините все ингредиенты, добавьте соль, сахар, уксус и растительное масло. Перемешайте хорошо.
- Оставьте смесь в течение 2-3 часов для отладки вкуса.
- Храните капусту по-корейски в банках в холодильнике.
С помощью этого рецепта вы сможете наслаждаться вкусными блюдами из капусты в зимний сезон, сохраняя ее свежесть и полезные свойства.
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