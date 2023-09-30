Українська
Рецепты

Как приготовить пикантную капусту по-корейски на зиму: простой рецепт

Игорь Романько

Как сделать капусту по-корейски на зиму

Со сменой сезонов наступает время готовиться к грядущей зиме. Одним из лучших способов обеспечить себе доступ к свежим и вкусным блюдам во время холодных месяцев является консервация овощей.

Читайте также: Как сделать свеклу по-корейски на зиму

Капуста является одним из самых распространенных и полезных овощей, который стоит сохранить на зиму. Существует множество способов подготовки капусты для дальнейшего использования в течение всего года. Один из них – это капуста по-корейски. Рецептом поделились на сайте aniagotuje.pl.

Ингредиенты:

  • 1 головка капусты;
  • 1 морковь;
  • 1 лук;
  • 3 зубчика чеснока;
  • острый перец по вкусу;
  • соль по вкусу;
  • 1 столовая ложка соли;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 2 столовые ложки уксуса;
  • 2 столовых ложки растительного масла.

Приготовление:

  1. Капусту нарежьте на соломку или тонкие соломинки.
  2. Морковь измельчите на стружку или нарежьте тонкие соломинки.
  3. Лук, чеснок и острый перец порежьте мелко.
  4. Залейте капусту крутым кипятком (горячей водой) и оставьте на 5-10 минут.
  5. В большой миске объедините все ингредиенты, добавьте соль, сахар, уксус и растительное масло. Перемешайте хорошо.
  6. Оставьте смесь в течение 2-3 часов для отладки вкуса.
  7. Храните капусту по-корейски в банках в холодильнике.

С помощью этого рецепта вы сможете наслаждаться вкусными блюдами из капусты в зимний сезон, сохраняя ее свежесть и полезные свойства.

Советуем обратить внимание на рецепт мороженого из огурцов и мяты.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

Рецепты