Как приготовить пикантную капусту по-корейски на зиму: простой рецепт

Со сменой сезонов наступает время готовиться к грядущей зиме. Одним из лучших способов обеспечить себе доступ к свежим и вкусным блюдам во время холодных месяцев является консервация овощей.

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Капуста является одним из самых распространенных и полезных овощей, который стоит сохранить на зиму. Существует множество способов подготовки капусты для дальнейшего использования в течение всего года. Один из них – это капуста по-корейски. Рецептом поделились на сайте aniagotuje.pl.

Ингредиенты:

1 головка капусты;

1 морковь;

1 лук;

3 зубчика чеснока;

острый перец по вкусу;

соль по вкусу;

1 столовая ложка соли;

1 столовая ложка сахара;

2 столовые ложки уксуса;

2 столовых ложки растительного масла.

Приготовление:

Капусту нарежьте на соломку или тонкие соломинки. Морковь измельчите на стружку или нарежьте тонкие соломинки. Лук, чеснок и острый перец порежьте мелко. Залейте капусту крутым кипятком (горячей водой) и оставьте на 5-10 минут. В большой миске объедините все ингредиенты, добавьте соль, сахар, уксус и растительное масло. Перемешайте хорошо. Оставьте смесь в течение 2-3 часов для отладки вкуса. Храните капусту по-корейски в банках в холодильнике.

С помощью этого рецепта вы сможете наслаждаться вкусными блюдами из капусты в зимний сезон, сохраняя ее свежесть и полезные свойства.

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