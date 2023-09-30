Як приготувати пікантну капусту по-корейськи на зиму: простий рецепт
Зі зміною сезонів настає час готуватися до прийдешньої зими. Одним із найкращих способів забезпечити собі доступ до свіжих та смачних страв під час холодних місяців є консервація овочів.
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Капуста, зокрема, є одним з найпоширеніших та корисних овочів, який варто зберегти на зиму. Існує безліч способів підготовки капусти для подальшого використання протягом усього року. Один із них – це капуста по-корейськи. Рецептом поділились на сайті aniagotuje.pl.
Інгредієнти:
- 1 головка капусти;
- 1 морква;
- 1 цибуля;
- 3 зубчики часнику;
- гострий перець за смаком;
- сіль за смаком;
- 1 столова ложка солі;
- 1 столова ложка цукру;
- 2 столові ложки оцту;
- 2 столові ложки рослинної олії.
Приготування:
- Капусту наріжте на соломку або тонкі соломинки.
- Моркву подрібніть на стружку або наріжте тонкі соломинки.
- Цибулю, часник і гострий перець наріжте дрібно.
- Залийте капусту окропом (гарячою водою) і залиште на 5-10 хвилин.
- У великій мисці об'єднайте всі інгредієнти, додайте сіль, цукор, оцет і олію. Перемішайте добре.
- Залиште суміш протягом 2-3 годин для налагодження смаку.
- Зберігайте капусту по-корейськи в банках у холодильнику.
За допомогою цього рецепту ви зможете насолоджуватися смачними стравами з капусти впродовж зимового сезону, зберігаючи її свіжість та корисні властивості.
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