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Как приготовить пикантные маринованные огурцы "по-фински" с горчицей на зиму

Игорь Романько

Как законсервировать огурцы с горчицей по-фински

В летний период, когда хозяйки и хозяева занимаются заготовками на зиму, они часто экспериментируют с новыми способами консервации. На этот раз расскажем вам о маринованных огурцах "по-фински" с добавлением горчицы. Ниже вы найдете подробное описание этого рецепта и последовательные шаги по его приготовлению.

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Ингредиенты:

  • 2 кг огурцов;
  • 2 л воды;
  • 4 ст.л. соли;
  • 260 г сахара;
  • 330 мл уксуса 6%;
  • 1,5 ч.л. семена горчицы;
  • 2 шт. лаврового листа.

Способ приготовления:

  1. В кастрюлю налить воду и добавить соль, сахар, семена горчицы и лавровый лист. Поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения;
  2. Подготовить огурцы, разрезав их на большие кусочки;
  3. После того как вода закипит, добавить уксус и снова довести до кипения;
  4. Добавить огурцы в маринад и готовить в течение 3-5 минут, пока огурцы не изменят цвет;
  5. После приготовления разложить огурцы в предварительно стерилизованные банки;
  6. Залить огурцы маринадом, плотно закрыть крышками или закатать;
  7. Поставить банки в темное место для полного охлаждения. Удобно накрыть банки плотной тканью.

этот вкусный овощ.

Предлагаем узнать способ, как заморозить огурцы на зиму, чтобы добавлять их в блюда.

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