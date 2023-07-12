Как приготовить пикантные маринованные огурцы "по-фински" с горчицей на зиму

В летний период, когда хозяйки и хозяева занимаются заготовками на зиму, они часто экспериментируют с новыми способами консервации. На этот раз расскажем вам о маринованных огурцах "по-фински" с добавлением горчицы. Ниже вы найдете подробное описание этого рецепта и последовательные шаги по его приготовлению.

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Ингредиенты:

2 кг огурцов;

2 л воды;

4 ст.л. соли;

260 г сахара;

330 мл уксуса 6%;

1,5 ч.л. семена горчицы;

2 шт. лаврового листа.

Способ приготовления:

В кастрюлю налить воду и добавить соль, сахар, семена горчицы и лавровый лист. Поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения; Подготовить огурцы, разрезав их на большие кусочки; После того как вода закипит, добавить уксус и снова довести до кипения; Добавить огурцы в маринад и готовить в течение 3-5 минут, пока огурцы не изменят цвет; После приготовления разложить огурцы в предварительно стерилизованные банки; Залить огурцы маринадом, плотно закрыть крышками или закатать; Поставить банки в темное место для полного охлаждения. Удобно накрыть банки плотной тканью.

этот вкусный овощ.

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