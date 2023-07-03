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Как приготовить пикантный соус из вишен к мясу: простой рецепт из свежих ягод

Игорь Романько

Как сделать вишневый соус к мясу

Ароматный соус из вишен – идеальное сочетание мясных блюд и сыров. Его изысканный вкус не оставит равнодушным ни одного гурмана. А еще этот соус можно приготовить заранее и сохранить на зиму.

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Ингредиенты:

  • Свежие вишни – 1 кг;
  • Сахар – 250 г;
  • Чеснок – 3 зубчика;
  • Молотая паприка – 1,5 чайной ложки;
  • Кари – 1,5 чайной ложки;
  • Молотый кориандр – 1 чайная ложка;
  • Молотый красный перец – 1,5 чайной ложки;
  • Молотый черный перец – 1 чайная ложка;
  • Бальзамический уксус – 3 столовые ложки;
  • Гвоздика – 0,5 чайной ложки;
  • Соль – 1 чайная ложка.

Процесс приготовления:

  1. Начните с мойки вишен и удаления косточек. Затем перемолите их блендером до получения однородной массы;
  2. Перенесите получившуюся массу в сотейник. Разогрейте его до кипения, снимая образующуюся пену. Добавьте сахар, соль и все специи. Хорошо перемешайте;
  3. Варите соус на умеренном огне, помешивая в течение 20 минут. Затем добавьте прессованный чеснок и продолжайте варить еще 5 минут;
  4. Разлейте готовый соус по подготовленным баночкам.

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