Как приготовить пикантный соус из вишен к мясу: простой рецепт из свежих ягод

Ароматный соус из вишен – идеальное сочетание мясных блюд и сыров. Его изысканный вкус не оставит равнодушным ни одного гурмана. А еще этот соус можно приготовить заранее и сохранить на зиму.

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Ингредиенты:

Свежие вишни – 1 кг;

Сахар – 250 г;

Чеснок – 3 зубчика;

Молотая паприка – 1,5 чайной ложки;

Кари – 1,5 чайной ложки;

Молотый кориандр – 1 чайная ложка;

Молотый красный перец – 1,5 чайной ложки;

Молотый черный перец – 1 чайная ложка;

Бальзамический уксус – 3 столовые ложки;

Гвоздика – 0,5 чайной ложки;

Соль – 1 чайная ложка.

Процесс приготовления:

Начните с мойки вишен и удаления косточек. Затем перемолите их блендером до получения однородной массы; Перенесите получившуюся массу в сотейник. Разогрейте его до кипения, снимая образующуюся пену. Добавьте сахар, соль и все специи. Хорошо перемешайте; Варите соус на умеренном огне, помешивая в течение 20 минут. Затем добавьте прессованный чеснок и продолжайте варить еще 5 минут; Разлейте готовый соус по подготовленным баночкам.

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