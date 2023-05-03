Как приготовить полезный кофе с лимоном: классический рецепт

Кофе с лимоном – это необычный способ насладиться ароматом кофе и свежестью лимона. Этот напиток популярен в странах Средиземноморья и Европы и известен своими полезными свойствами. Если вы хотите попробовать этот напиток дома, мы предлагаем классический рецепт.

Читайте также: Продукты, которые нельзя добавлять в кофе

Ингредиенты:

2 столовые ложки молотого кофе;

1 стакан воды;

1 лимон;

Сахар по вкусу.

Приготовление:

Приготовьте кофе обычным способом, используя свою любимую кофеварку или кофеварочный фильтр; Очистите лимон от кожуры и разрежьте его на несколько кусочков; Выжмите сок из лимона в отдельный контейнер; Добавьте сахар к соку лимона и смешайте, пока сахар полностью не растворится; Добавьте смесь с сахаром и лимонным соком в готовый кофе и хорошо перемешайте; Подаем горячий напиток и наслаждаемся неповторимым вкусом кофе с лимоном.

Этот напиток идеально подходит для тех, кто хочет насладиться кофе с нестандартным вкусом. Кофе с лимоном также имеет много полезных свойств, таких как высокое содержание витамина С, снижение уровня стресса и повышение настроения.

Ранее мы также писали о том, какие 4 специи добавляют в кофе, чтобы улучшить аромат и вкус напитка, и какие 3 специи добавляют в чай, чтобы сделать его более полезным для здоровья. А если вы пролили кофе на белую одежду, избавиться от кофейного пятна даже на белой одежде можно, если действовать быстро.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!