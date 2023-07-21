Как приготовить салат с абрикосами и помидорами черри

Как сделать салат с абрикосами, орехами и помидорами черри

Летняя пора – прекрасное время для создания новых кулинарных шедевров, и "Таблоид Волыни" продолжает делиться интересными рецептами блюд из сезонных продуктов. Сегодня мы расскажем вам, как приготовить вкусный салат из абрикосов.

Читайте также: Необычный рецепт окрошки с копченым лососем

Ингредиенты:

Помидоры черри – 100 г;

Абрикосы – 100 г;

Орехи грецкие – 20 г;

Уксус бальзамический – 10 мл;

Горчица – 5 г;

Масло оливковое – 10 мл;

Сыр пармезан – 20 г;

Смесь салатных листьев – 100 г;

Соль – по вкусу;

Перец – по вкусу.

Для начала, вымойте салатные листья, просушите их и уложите в глубокую миску. Также промойте помидоры черри и разрежьте их на половинки. Удалите косточки из абрикосов, помойте их и нашинкуйте на четвертинки.

Добавьте все ингредиенты к салатным листьям и осторожно смешайте руками. В небольшой миске смешайте бальзамический уксус, горчицу и оливковое масло, затем взбейте их до однородной консистенции с помощью вилки. Заправьте салат этой смесью, разложите по тарелкам.

Теперь разрежьте орехи грецкие на четвертинки или мелкие кусочки. Терьте пармезан на мелкой терке. Посыпьте салат орехами и сыром. Приятного аппетита!

Советуем обратить внимание на рецепт супа с йогуртом и мяты.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!