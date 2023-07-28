Как приготовить свежую кукурузу без варки: лайфхак с микроволновкой

Как приготовить кукурузу без воды и варки

Обычно среднее время приготовления молодой кукурузы в кастрюле с водой составляет примерно 30 минут. Чтобы сделать его более нежным и сладким, эксперты рекомендуют добавить в воду, в которой варится кукуруза, молоко. Однако благодаря методу Марии Штефан теперь можно приготовить это блюдо значительно быстрее и без лишних ингредиентов.

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Молодую кукурузу можно готовить без воды с помощью микроволновки, сообщила украинская Instagram-блогерша Мария Штефан. Она поделилась этим кулинарным лайфхаком со своими подписчиками, подчеркивая простоту этого процесса.

По словам Марии, чтобы приготовить вкусную кукурузу без воды, достаточно поместить ее в микроволновку на пять минут. Такой метод позволяет получить готовое блюдо без лишних усилий и экономит время.

"Зачем варить, если можно не варить", – отметила блоггер, призывая попробовать этот способ приготовления кукурузы. После того, как кукуруза выйдет из микроволновки, можно подсолить ее, помазать маслом и наслаждаться вкусом этого сладкого блюда.

Напомним, ранее мы писали о том, как законсервировать кукурузу в домашних условиях.

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