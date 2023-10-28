Как приготовить творожную запеканку с тыквой: простой рецепт на Хэллоуин
В мире существует множество рецептов для создания вкусных и питательных блюд, и одним из таких является рецепт творожной запеканки с тыквой. Это блюдо сочетает в себе вкус сыра и аромат тыквы, делая ее настоящей находкой для тех, кто ищет что-нибудь новое и интересное на кухне.
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Еще одним преимуществом этого рецепта является его простота, благодаря чему даже начинающие в кулинарии смогут без проблем приготовить это вкусное блюдо, пишет сайт gospodynka.com.
Ингредиенты:
Сырное тесто:
- 300 г сыра
- 1 яйцо
- 50 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 1 ст. ложка крахмала
Тыквенное тесто:
- 250 г тыквы
- 1 яйцо
- 2 ст. ложки крахмала
- 50 г сахара
- Цедра апельсина, лимона или мандарина
Приготовление творожной запеканки с тыквой:
Сырное тесто:
- В миске объедините сыр, яйцо, сахар, ванильный сахар и крахмал. Взбивайте эти ингредиенты блендером до образования пышной массы.
Тыквенное тесто:
- В другой миске разрежьте тыкву на небольшие кусочки и измельчите блендером.
- Добавить яйца, сахар, крахмал и цедру апельсина, лимона или мандарина. Взбивайте все ингредиенты блендером до получения консистенции крема.
Приготовление запеканки:
- Возьмите форму диаметром 20 см и смажьте ее маслом.
- Сначала в форме расположите ложку тыквенной массы, а поверх нее творожную массу.
- Повторяйте это действие, пока ингредиенты не закончатся.
- Последний слой должен быть из тыквенного теста.
- Отправьте форму в предварительно разогретую духовку до 160 градусов и готовьте в течение 40 минут.
После приготовления вы сможете наслаждаться ароматной и вкусной творожной запеканкой с тыквой. Чтобы добавить ей финальный штрих, посыпьте сахарной пудрой. В результате вы получите не только вкусное, но и очень красивое блюдо, которое можно подавать на праздничный стол или просто на ежедневный ужин.
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