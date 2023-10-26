Как приготовить тыквенное печенье из "Гарри Поттера" на Хэллоуин: простой рецепт

Как сделать тыквенное печенье как в Гарри Поттере на Хэллоуин 2023

Книги Дины Бухольц "Кулинарная книга Гарри Поттера. 150 рецептов для волшебников и магов" и "Кулинарная книга Гарри Поттера" Тома Гримма раскрывают секреты того, чем кормили в Хогвордсе на праздники.

В издании zaxid.net поделились информацией о рождественском обеде в школе колдовства. Теперь же давайте рассмотрим рецепт тыквенного печенья, отлично подходящего для празднования Гэлловина.

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Ингредиенты:

250 г тыквы

150 г масла

200 г сахара

1 яйцо

350 г муки

1 ч. ложка ванильного сахара

1/2 ч. ложки разрыхлителя для теста

1 ч. ложка корицы

1/2 ч. ложки мускатного ореха

1/2 ч. ложки имбиря

Приготовление:

Очищенную от кожи и семян тыкву следует нарезать на кубики и варить в подсоленной воде в течение 15 минут. Затем, используя блендер, взбейте мягкое масло с сахаром и добавьте яйцо. Залейте воду из тыквы и сделайте из нее пюре.

Соедините пюре с масляной смесью, добавьте ванильный сахар, муку и разрыхлитель. Все это тщательно смешайте. Далее добавьте корицу, имбирь и мускатный орех. Снова все хорошо перемешайте.

На противень, покрытый бумагой для выпечки и смазанный маслом, выложите тесто с помощью ложки. Вставьте противень в предварительно разогретую до 200° духовку и готовьте 25-30 минут. Но не забудьте учитывать особенности вашей духовки и толщину теста. Чтобы украсить, можно обсыпать печенье сахаром или измельченными грецкими орехами перед выпечкой.

Ранее кулинары поделились секретами запекания тыквы.

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