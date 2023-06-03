Как приготовить вкусные голубцы с мясом: праздничный рецепт на Троицу

Троица в 2023 году по православному календарю приходится на 4 июня. В этот праздник принято святить травы, а также угощать близких и родных праздничным столом.

UAportal приготовил рецепт голубцов с мясом. Традиционное блюдо идеально подойдет для угощения гостей.

Опытные хозяйки имеют собственные секреты приготовления на самом деле вкусных голубцов. Для этого блюда понадобятся:

свинина – 700 г;

капуста белокочанная – 1 шт;

грибы – 300 г;

томатная паста – 40 г;

сливки – 40 г;

лук – 1 шт.

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Сначала нужно положить капусту кочерыжкой в кипяток, чтобы отделить листья. В то же время следует отварить рис до полуготового состояния.

На сковороде нужно обжарить грибы, а когда они пустят жидкость, добавить лук и продолжить жарить еще несколько минут. После этого можно добавить томатную пасту и немного воды, чтобы соус не был густым.

Мясо необходимо отбить как можно тоньше. На лист капусты выкладывается отбивная, сверху рис, после чего нужно завернуть голубец. Все голубцы переводятся в кастрюлю, заливаются соусом и готовятся 2 часа в духовке при температуре 200 градусов.

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