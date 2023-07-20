Как приготовить вкусный десерт "Манник" в микроволновке за 6 минут
Манная крупа может стать излюбленным десертом, если правильно ее приготовить. Вам необязательно быть отчаянным кулинаром, чтобы наслаждаться отличным вкусом манника. Интернет-издание "Семья и Дом" предлагает супервкусные идеи для приготовления этого десерта. В частности, вот простой рецепт манника, который можно приготовить в микроволновке за 6 минут.
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Ингредиенты:
- 0,5 стакана манной крупы;
- 0,5 стакана кефира;
- 100 г масла;
- 0,3 стакана сахара;
- 1 яйцо;
- 1 чайная ложка разрыхлителя (естественный квашеный);
- 0,5 стакана муки.
Для крема:
- 200 г сметаны;
- 2 столовые ложки сахара.
Приготовление:
- Замочите манку в кефире, перемешайте и оставьте на 20 минут;
- Растопите масло в стеклянной емкости, добавьте сахар, перемешайте. Добавьте яйцо, затем вмешайте манную массу, муку, разрыхлитель и хорошо перемешайте;
- Используя стеклянную форму с объемом примерно 700 мл (с высотой стенок 4-5 см), налейте тесто в форму;
- Приготовьте в микроволновке около 6 минут, вплоть до готовности;
- Переверните готовый манник на тарелку, разделите его на две части;
- Взбейте сметану с сахаром и мажьте ею обе половинки манника.
При этом рецепте можно экспериментировать. Добавьте в тесто изюм, орехи, мак, фрукты, ягоды или пряности, чтобы создать разнообразные вкусовые комбинации. Или оставляйте его без поливки, и он все равно получится нежным, пушистым и похожим на бисквит.
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