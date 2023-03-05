Как приготовить вкусный и сытный салат без майонеза: простой рецепт
Этот салат хорошо дополнит легкий ужин или его можно есть на перекус. Сочетание ингредиентов простое, но очень вкусное, поэтому салат можно готовить чуть ли не ежедневно. К тому же делается очень быстро.
Салат имеет очень нежный вкус, а капуста придает свежесть и приятную хрусткость. К тому же он достаточно сытный. Сварив заранее курицу и яйца, на приготовление уйдет не больше 5 минут.
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Ингредиенты:
- Филе куриной грудки – 200 г;
- Пекинская капуста – 100 г;
- Яйца вареные – 3 шт;
- Кукуруза консервированная – 1 банка;
- Сулугуни – 150 г;
- Сметана 15% – 3 ст.л;
- Горчица – 1 ч.л;
- соль;
- Черный перец;
Куриное филе следует отварить в подсоленной воде и дать ему остыть. Готовое филе порезать кубиками и переложить в миску. Также предварительно следует сварить яйца и тоже нарезать их кубиком или натереть.
Шинкуем пекинскую капусту, и натираем на большой терке сыр сулугуни. Лучше брать именно этот вид творога, он лучше подходит к этому салату. А также добавляем консервированную кукурузу.
Смешиваем нежирную сметану и горчицу для заправки, еще можно добавить несколько капель лимонного сока для пикантности. Вместо сметаны можно использовать натуральный йогурт без добавок.
Солим, перчим и перемешиваем салат. Дополнительно можно посыпать салат зеленью петрушки, это сделает цвет ярче и блюдо будет лучше с виду.
Приятного аппетита!
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