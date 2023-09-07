Как приготовить вкусный шоколадный торт всего за 70 гривен: простой рецепт

Рецепт дешевого и вкусного шоколадного торта на сумму всего 70 гривен может стать настоящей находкой для желающих насладиться великолепным десертом.

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Этот рецепт поражает своей доступностью, поскольку в нем используются ингредиенты, которые уже есть практически на каждой кухне, и их можно с легкостью приобрести, не тратя много денег. Такой вкусный дешевый торт точно придется по вкусу всем, кто его попробует, пишет УНИАН.

Ингредиенты для теста:

мука – 3 стакана (600 г);

сахар – 1 стакан (200 г);

какао – 50 г;

соль – 1 чайная ложка;

сода – 2 чайные ложки;

холодная вода – 500 мл;

подсолнечное масло – 200 мл;

уксус – 2 столовые ложки.

Для шоколадной глазури:

какао – 50 г;

подсолнечное масло – 3 столовые ложки;

сахар – 100 г;

вода – 200 мл.

Приготовление:

Смешайте все сухие ингредиенты для теста – муку, сахар, соль, соду и какао-порошок – в большой миске. В отдельном сосуде смешайте холодную воду с уксусом и подсолнечным маслом. Постепенно добавляйте жидкую смесь в сухую и перемешивайте до получения однородного густого теста. Перелейте тесто в подготовленную форму для выпечки, которую следует смазать растительным маслом. Выпекайте тесто при 190°C в течение 50 минут. Чтобы проверить готовность, используйте зубочистку – она должна остаться сухой после прокалывания. После выпечки охладите тесто. Для глазури смешайте какао, сахар и подсолнечное масло в плотную массу. Добавьте воду понемногу, продолжая взбивать, чтобы избежать образования комочков. Доведите смесь до кипения в кастрюле. Есть два варианта сборки торта. В первом варианте нарежьте тесто кубиками и полейте горячей глазурью. Поставьте в холодильник на 2-3 часа для охлаждения и подавайте десерт в качестве пирога к чаю. Во втором варианте разрежьте тесто на 3 одинаковых коржа и смажьте любым вареньем или повидлом, которое есть дома. Самый верхний корж полейте горячей глазурью и поставьте десерт в холодильник на 4 часа. Подавайте как шоколадный торт.

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