Как приготовить вкусный шоколадный торт всего за 70 гривен: простой рецепт
Как сделать дешевый шоколадный торт
Рецепт дешевого и вкусного шоколадного торта на сумму всего 70 гривен может стать настоящей находкой для желающих насладиться великолепным десертом.
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Этот рецепт поражает своей доступностью, поскольку в нем используются ингредиенты, которые уже есть практически на каждой кухне, и их можно с легкостью приобрести, не тратя много денег. Такой вкусный дешевый торт точно придется по вкусу всем, кто его попробует, пишет УНИАН.
Ингредиенты для теста:
- мука – 3 стакана (600 г);
- сахар – 1 стакан (200 г);
- какао – 50 г;
- соль – 1 чайная ложка;
- сода – 2 чайные ложки;
- холодная вода – 500 мл;
- подсолнечное масло – 200 мл;
- уксус – 2 столовые ложки.
Для шоколадной глазури:
- какао – 50 г;
- подсолнечное масло – 3 столовые ложки;
- сахар – 100 г;
- вода – 200 мл.
Приготовление:
- Смешайте все сухие ингредиенты для теста – муку, сахар, соль, соду и какао-порошок – в большой миске.
- В отдельном сосуде смешайте холодную воду с уксусом и подсолнечным маслом.
- Постепенно добавляйте жидкую смесь в сухую и перемешивайте до получения однородного густого теста.
- Перелейте тесто в подготовленную форму для выпечки, которую следует смазать растительным маслом.
- Выпекайте тесто при 190°C в течение 50 минут. Чтобы проверить готовность, используйте зубочистку – она должна остаться сухой после прокалывания. После выпечки охладите тесто.
- Для глазури смешайте какао, сахар и подсолнечное масло в плотную массу.
- Добавьте воду понемногу, продолжая взбивать, чтобы избежать образования комочков.
- Доведите смесь до кипения в кастрюле.
- Есть два варианта сборки торта. В первом варианте нарежьте тесто кубиками и полейте горячей глазурью. Поставьте в холодильник на 2-3 часа для охлаждения и подавайте десерт в качестве пирога к чаю.
- Во втором варианте разрежьте тесто на 3 одинаковых коржа и смажьте любым вареньем или повидлом, которое есть дома. Самый верхний корж полейте горячей глазурью и поставьте десерт в холодильник на 4 часа. Подавайте как шоколадный торт.
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