Як приготувати смачний шоколадний торт всього за 70 гривень: простий рецепт

Рецепт дешевого і смачного шоколадного торта на суму всього лише 70 гривень може стати справжньою знахідкою для бажаючих насолодитися чудовим десертом.

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Цей рецепт вражає своєю доступністю, оскільки в ньому використовуються інгредієнти, які вже є практично на кожній кухні, і їх можна з легкістю придбати, не витрачаючи багато грошей. Такий смачний дешевий торт точно припаде до смаку всім, хто його спробує, пише УНІАН.

Інгредієнти для тіста:

борошно - 3 склянки (600 г);

цукор - 1 склянка (200 г);

какао - 50 г;

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сіль - 1 чайна ложка;

сода - 2 чайні ложки;

холодна вода - 500 мл;

соняшникова олія - 200 мл;

оцет - 2 столові ложки.

Для шоколадної глазурі:

какао - 50 г;

соняшникова олія - 3 столові ложки;

цукор - 100 г;

вода - 200 мл.

Приготування:

Змішайте всі сухі інгредієнти для тіста – борошно, цукор, сіль, соду і какао-порошок – у великій мисці. У окремій посудині змішайте холодну воду з оцтом і соняшниковою олією. Поступово додавайте рідку суміш до сухої і перемішуйте до отримання однорідного густого тіста. Перелийте тісто в підготовлену форму для випічки, яку слід змастити олією. Випікайте тісто при температурі 190°C протягом 50 хвилин. Щоб перевірити готовність, використовуйте зубочистку – вона має залишитися сухою після проколювання. Після випічки охолодіть тісто. Для глазурі змішайте какао, цукор і соняшникову олію в щільну масу. Додайте воду потроху, продовжуючи збивати, щоб уникнути утворення грудочок. Доведіть суміш до кипіння в каструлі. Є два варіанти складання торта. В першому варіанті наріжте тісто кубиками і полийте гарячою глазур'ю. Поставте в холодильник на 2-3 години для охолодження і подавайте десерт як пиріг до чаю. В другому варіанті розріжте тісто на 3 однакових коржа і змастіть будь-яким варенням або повидлом, яке є вдома. Самий верхній корж полийте гарячою глазур'ю і поставте десерт в холодильник на 4 години. Подавайте як шоколадний торт.

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