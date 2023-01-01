Как прийти в себя после бессонной ночи и что нельзя делать
Сонливость после безсонной ночи
Как преодолеть усталость, если не удалось поспать всю ночь. Что нужно делать, какие упражнения помогают и какая еда может взбодрить, когда встречаются форсмажоры.
UAportal собрал для вас список рекомендаций для тех, кому нужно быстро проснуться и заняться своими делами. Какие методы действенны и какие лайфхаки помогут в этом случае, читайте в материале.
- Вымойте руки холодной водой. Охладив их, вы сможете побороть сонливость и снять нервное напряжение во время стресса.
- Сделайте самомассаж. Вспомните точки, используемые в техниках восточного массажа. Помните, что все они соединены с нашим организмом?
- Сядьте на неудобный стул. Ни в коем случае не расслабляйтесь на мягком диване. Вам нужно создать максимально неудобные условия, чтобы спать не захотелось.
- Добавьте больше света. Известно, что во тьме в нашем организме вырабатывается гормон мелатонин, регулирующий циклы сна и бодрствования.
- Сделайте дыхательные упражнения. Специальная гимнастика придаст вам бодрости и силы. Это может быть как дыхательная, так и простая гимнастика, которая не позволит тебе вырубиться или чувствовать себя уставшей.
- Избегайте тепла. Откройте все окна или выйдите на улицу на свежий воздух. Ведь в теплом помещении вас будет клонить в сон.
- Общайтесь с людьми. Особенно с энергичными. Это также сможет вас немного подбодрить и вывести из состояния сна.
- Займитесь сексом. Как утверждают ученые, это не только приятные бонусы для организма и снятие стресса, но и обеспечение нейронов мозга питательными веществами.
- Сделайте громкую музыку. Слушая любимую песню и стуча ногой в ритм, вы сможете найти в себе силы сконцентрироваться.
- Смейтесь. Это убийца стресса и прибавление сил. Найдите что-нибудь интересное, что вас дополнительного подбодрит.
- Лоскит. Ученые отмечают, что если вы полоскочете себя кончиком языка по внутренней части челюсти, то это лишит вас сонливости.
- Посмотрите какой-нибудь ролик в стиле ужасов, или поиграйте в пугающую мистическую игру. Найдите то, что придаст вам эффект муравьев по телу и холодному поту.
- Ешьте шоколад. Кофеин, который он содержит – это не единственная причина. Сил к твоему телу придадут флаваноиды, увеличивающие активность мозга и улучшающие настроение.
- Полезный перекус. Для этой цели подходят шпинат, свекла, гранат, банан или яблоки.
- Не пейте кофе. Вы не получите эффекта бодрости, через 30 минут вас будет клонить в сон. В качестве альтернативы кофе можно использовать экстракт гуараны, женьшеня или элеутерококка. Также полезны будут вода с лимоном, или травяной чай. Сочетание кофеина и танина, содержащегося в чае, действует несколько иначе, чем кофеин в чистом виде.
- Уберите рабочее место. Вид чистого и чистоплотного стола непременно поднимет вам настроение и даст заряд бодрости.
- Поспите 20-30 минут. Небольшой период сна придаст вам сил и немного подбодрит, если вы работали всю ночь.
- Жуйте жевательную резинку. Ваши жевательные мышцы активизируют работу мозга, а мята поможет сконцентрироваться.
- Примите контрастный душ. Это очень быстрый способ привезти свой мозг в сознание. Необходимо лишь слегка снизить температуру и быстро облить все тело. После, энергично вытереться полотенцем.
- Позавтракайте, ведь прием пищи придает силы организму. Не стоит налегать на фаст-фуд, сладости, следует отдавать предпочтение здоровой пище с повышенным содержанием белка. Сбалансированный завтрак поможет избавиться от чувства разбитости.
- Сделайте энергетический коктейль из черники, клубники, ананаса и йогурта. Эти фрукты помогут вам сосредоточиться.
- Ешьте орехи. Кешью, миндаль или фундук богаты магнием. А он играет ключевую роль в превращении сахара в энергию. Они также насыщены клетчаткой.
- Полезными будут цельнозерновые продукты. Они не дадут сахару в крови быстро подняться после еды, а это значит, что у вас не будет резких энергии приливов и полного истощения после перекуса.
- Ложитесь спать в то же время, что и обычно. Не нужно досыпать днем, чтобы не выпасть из режима.
Ранее Uaportal писал, что категорически нельзя делать 1 января. Согласно поверью, этот день наполнен особой энергией.
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