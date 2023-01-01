Как прийти в себя после бессонной ночи и что нельзя делать

Как преодолеть усталость, если не удалось поспать всю ночь. Что нужно делать, какие упражнения помогают и какая еда может взбодрить, когда встречаются форсмажоры.

UAportal собрал для вас список рекомендаций для тех, кому нужно быстро проснуться и заняться своими делами. Какие методы действенны и какие лайфхаки помогут в этом случае, читайте в материале.

Вымойте руки холодной водой. Охладив их, вы сможете побороть сонливость и снять нервное напряжение во время стресса. Сделайте самомассаж. Вспомните точки, используемые в техниках восточного массажа. Помните, что все они соединены с нашим организмом? Сядьте на неудобный стул. Ни в коем случае не расслабляйтесь на мягком диване. Вам нужно создать максимально неудобные условия, чтобы спать не захотелось. Добавьте больше света. Известно, что во тьме в нашем организме вырабатывается гормон мелатонин, регулирующий циклы сна и бодрствования. Сделайте дыхательные упражнения. Специальная гимнастика придаст вам бодрости и силы. Это может быть как дыхательная, так и простая гимнастика, которая не позволит тебе вырубиться или чувствовать себя уставшей. Избегайте тепла. Откройте все окна или выйдите на улицу на свежий воздух. Ведь в теплом помещении вас будет клонить в сон. Общайтесь с людьми. Особенно с энергичными. Это также сможет вас немного подбодрить и вывести из состояния сна. Займитесь сексом. Как утверждают ученые, это не только приятные бонусы для организма и снятие стресса, но и обеспечение нейронов мозга питательными веществами. Сделайте громкую музыку. Слушая любимую песню и стуча ногой в ритм, вы сможете найти в себе силы сконцентрироваться. Смейтесь. Это убийца стресса и прибавление сил. Найдите что-нибудь интересное, что вас дополнительного подбодрит. Лоскит. Ученые отмечают, что если вы полоскочете себя кончиком языка по внутренней части челюсти, то это лишит вас сонливости. Посмотрите какой-нибудь ролик в стиле ужасов, или поиграйте в пугающую мистическую игру. Найдите то, что придаст вам эффект муравьев по телу и холодному поту. Ешьте шоколад. Кофеин, который он содержит – это не единственная причина. Сил к твоему телу придадут флаваноиды, увеличивающие активность мозга и улучшающие настроение. Полезный перекус. Для этой цели подходят шпинат, свекла, гранат, банан или яблоки. Не пейте кофе. Вы не получите эффекта бодрости, через 30 минут вас будет клонить в сон. В качестве альтернативы кофе можно использовать экстракт гуараны, женьшеня или элеутерококка. Также полезны будут вода с лимоном, или травяной чай. Сочетание кофеина и танина, содержащегося в чае, действует несколько иначе, чем кофеин в чистом виде. Уберите рабочее место. Вид чистого и чистоплотного стола непременно поднимет вам настроение и даст заряд бодрости. Поспите 20-30 минут. Небольшой период сна придаст вам сил и немного подбодрит, если вы работали всю ночь. Жуйте жевательную резинку. Ваши жевательные мышцы активизируют работу мозга, а мята поможет сконцентрироваться. Примите контрастный душ. Это очень быстрый способ привезти свой мозг в сознание. Необходимо лишь слегка снизить температуру и быстро облить все тело. После, энергично вытереться полотенцем. Позавтракайте, ведь прием пищи придает силы организму. Не стоит налегать на фаст-фуд, сладости, следует отдавать предпочтение здоровой пище с повышенным содержанием белка. Сбалансированный завтрак поможет избавиться от чувства разбитости. Сделайте энергетический коктейль из черники, клубники, ананаса и йогурта. Эти фрукты помогут вам сосредоточиться. Ешьте орехи. Кешью, миндаль или фундук богаты магнием. А он играет ключевую роль в превращении сахара в энергию. Они также насыщены клетчаткой. Полезными будут цельнозерновые продукты. Они не дадут сахару в крови быстро подняться после еды, а это значит, что у вас не будет резких энергии приливов и полного истощения после перекуса. Ложитесь спать в то же время, что и обычно. Не нужно досыпать днем, чтобы не выпасть из режима.

Ранее Uaportal писал, что категорически нельзя делать 1 января. Согласно поверью, этот день наполнен особой энергией.

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