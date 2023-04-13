Как привлечь деньги, успех и богатство: какие народные приметы действительно работают

Наши предки считали, что некоторые приметы и разные знаки могли помочь разбогатеть, жить в изобилии. Сейчас такие вещи не обращают внимания.

Однако UAportal предлагает узнать, какие народные приметы действительно работают. Поскольку иногда простые действия могут привлечь в вашу жизнь богатство.

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1. В кошельке нельзя хранить много мелких монет. Каждое воскресенье нужно извлекать все малые купюры и монеты, чтобы потратить или раздать. Иначе в вашей жизни будут только мелочь.

2. В понедельник категорически запрещено давать в долг, потому что всю неделю будете вынуждены отдавать деньги из дома.

3. Лучшее время, чтобы отдать долги, – это утро, но купюры нужно сложить вдвое. Благодаря такому простому способу деньги будут водиться.

4. Старайтесь не разменивать деньги, так как вы нарушаете энергетику. Если будете менять бумажные деньги на монеты, то в жизнь придет много слез. Если же большие купюры на мелкие – будет много трат.

5. На столе нельзя держать пустые бутылки. Так вы назовете на семью ссоры, горе и слезы.

6. Сидеть на столе – до бедности.

7. Деньги нужно составлять последовательно и к себе "лицом".

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8. Если получили большие деньги, то отложите одну купюру и всегда носите ее в кошельки для привлечения денежных потоков. Тратить и разменивать ее нельзя.

9. На стол деньги лучше не класть, поскольку это до материальных потерь.

10. Крошки со стола нельзя собирать в мусорное ведро. Ими можно покормить птиц.

11. На улице лучше не поднимать монеты, поскольку они могут иметь отрицательную энергетику.

12. Под коврик входной двери нужно положить несколько монет, которые будут привлекать денежный поток в дом.

13. Богатство привлекают серьги, браслеты и бусы с большими камнями. Старайтесь почаще носить такие украшения.

У мужчин такими денежными магнитами являются перстни, шпильки, запонки, часы из золота, серебра, с драгоценными камнями.

От финансовых потерь хорошо защищает камешек горного хрусталя, который можно носить с собой в сумочке.

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14. Сумку с деньгами лучше не ставить на пол, поскольку так вы назовете на себя финансовые расходы.

15. Кошелек никогда не должен быть пуст. Залейте там немного монет и бумажную купюру.

16. Не стоит жаловаться на нехватку денег, поскольку так вы привлекаете другие материальные затруднения.

17. Не надо копить деньги на "черный день". Лучше потратьте их на что-нибудь хорошее и то, что доставит радость.

18. Финансовые документы следует хранить в закрытом конверте или в красной папке. Так у вас не будет проблем с оплатой счетов.

19. Не стоит хранить в кошельке и доме порвавшиеся купюры. Поскольку они будут отвлекать финансовый успех.

20. Когда оплачиваете покупки, лучше ложить деньги на прилавок, а сдачу брать из рук у продавца.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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