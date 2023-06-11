Как прочитать удаленное сообщение в Telegram: полезный лайфхак для Android

Среди всех популярных мессенджеров на сегодняшний день только Telegram позволяет безвозвратно удалять сообщения по переписке. В отличие от Viber или WhatsApp, в ленте не остается никаких меток или уведомлений – отправленное сообщение просто исчезает, как будто его никогда не было.

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Однако, оказывается, есть хитрый способ прочитать удаленное сообщение в Telegram, если вы используете смартфон на базе операционной системы Android. Не нужно ничего загружать или устанавливать – эта функция доступна на всех версиях операционной системы, начиная с Android 11.

Большинство смартфонов на базе операционной системы Android имеют встроенную функцию "История уведомлений". Вот как ее активировать:

Откройте "Настройки" на устройстве; Выберите "Уведомление"; Найдите опцию "История уведомлений" и включите ее.

После активации "Истории уведомлений" ваш смартфон начнет отслеживать все входящие уведомления, включая те, которые удалены отправителем.

Теперь, если сообщение было доставлено на ваш смартфон, оно будет сохранено в этом журнале, и вы сможете прочесть его в любое время, даже если отправитель нажмет кнопку "Удалить для всех".

Следует отметить, что если в вашей версии Android вы не найдете опцию "История уведомлений" по указанному пути, попробуйте проверить раздел системных настроек, отвечающий за управление сообщениями. Эта функция должна присутствовать, по крайней мере, на устройствах OnePlus, Xiaomi и Samsung.

Как альтернативный вариант, у Google Play есть специальные приложения, которые могут перехватывать и хранить сообщения из любого мессенджера, даже если собеседник удалил их. Однако в таком случае могут возникнуть сложности по доверию к тому, что оповещения не отправляются на другой сервер. Поэтому используйте такие приложения на свой ужас и риск.

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