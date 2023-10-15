Как продажа имущества на сумму более 100 тысяч гривен влияет на получение субсидии

Как начисляется жилищная субсидия при продаже имущества на сумму свыше 100 000 грн

В Пенсионном фонде Украины рассказали о процедуре назначения жилищной субсидии на отопительный период с октября 2023 года. Назначение этой поддержки основано на учете доходов домохозяйства за определенный период.

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Основные детали этого процесса были предоставлены Пенсионным фондом. Согласно информации Пенсионного фонда, для назначения жилищной субсидии на отопительный период с октября 2023 будут учитываться доходы домохозяйства, которые были получены в течение I-II кварталов 2023 года.

Кроме того, доходы за ноябрь и декабрь 2023 будут учитываться при назначении жилищной субсидии в мае 2024 года. Эта практика предусмотрена Положением о порядке назначения жилищной субсидии, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 №848.

Пенсионный фонд напоминает гражданам, которым назначена жилищная субсидия, об их обязанности информировать органы Пенсионного фонда о любых обстоятельствах, которые могут влиять на назначение субсидии. Это включает в себя информирование о получении одноразового дохода лицом или членом семьи из состава домохозяйства, превышающим 25-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (что составляет 67 100 гривен).

Исключение составляют некоторые виды дохода, такие как целевая благотворительная помощь, страховые выплаты на медицинскую и социальную помощь, наследство в виде недвижимого имущества или его части, гранты или стипендии на обучение. Все эти обстоятельства важно уведомить органы Пенсионного фонда в определенный срок.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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