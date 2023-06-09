Как продлить срок годности молока: действенный лайфхак

Обычно молоко хранится 3-5 дней в холодильнике. Но иногда бывает так, что его невозможно пить уже на второй день. В чем причина и как этому помочь рассказал UaPortal.

Причина скисания молока

Молоко быстро портится из-за попадания из воздуха молочнокислых бактерий. Чтобы уберечь молоко от них, производители молока применяют пастеризацию и ультрапастеризацию, благодаря чему продукт хранится неделями в закрытом виде.

Но после того, как вы откроете молоко, оно будет храниться всего несколько дней, ведь из воздуха в него попадут бактерии.

Почему молоко очень быстро скисает

Этому есть несколько причин:

– В магазине не соблюдали правильные условия хранения.

– Неправильное хранение в холодильнике. Не ставьте молоко на дверцу и верхнюю полку.

– Плохо вымытая посуда. Если вы перелили молоко в недостаточно хорошо вымытую банку – оно быстро скиснет.

– Прозрачная тара. Попадание солнечного света на молоко приводит к его быстрому скисанию.

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Как сохранить молоко свежим дольше

Для начала нужно прокипятить молоко (если оно домашнее и куплено на рынке) и охладить его до комнатной температуры, после чего налить в непрозрачную тару с крышкой и хранить в холодильнике. Так оно будет сохраняться до недели.

Также можно добавить в молоко сахар до кипячения, соль и соду – во время термической обработки, мяту или хрен – во время хранения в холодильнике.

Напомним, мы уже писали, как проверить молоко на свежесть.

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