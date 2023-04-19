Как продлить срок службы дворников на авто: простой совет

Что делать, чтобы дворники на автомобиле не портились

Многие автолюбители испытывают проблемы с работой дворников, когда резинка изнашивается, что приводит к худшей очистке стекла во время движения. Хотя многие покупают новые дворники или заменяют резинки, однако есть простой способ, позволяющий продлить срок службы дворников в несколько раз.

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Чаще дворники изнашиваются из-за того, что их используют на сухом стекле, даже омывающая жидкость начинает действовать только через несколько ходов. Однако износ стеклоочистителей не зависит от степени загрязнения и сухости стекла.

При включении дворников они делают один ход, двигаясь вверх и вниз, при этом собирая пыль с откладывающейся на ней резинки. Эта пыль становится причиной износа резинки и быстрой порчи дворников.

Чтобы продлить срок службы дворников, необходимо после стоянки протирать их влажной салфеткой или мокрой тряпкой, а также убрать пыль из стекла. Эта простая процедура позволит продлить срок службы дворников на машине в несколько раз.

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