Как просмотреть е-больничный на сайте ПФУ

Благодаря современным технологиям, контроль над своими больничными стал еще более удобным. Теперь каждый застрахованный гражданин может самостоятельно проверить статус своего электронного больничного на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Об этом пишет NV.ua.

Как это сделать:

Авторизация: Зайдите в свой личный кабинет на портале ПФУ с помощью электронной подписи или BankID. Раздел "Временная потеря трудоспособности": Найдите этот раздел в левом меню. Просмотр больничного: В разделе "Мои листки нетрудоспособности" вы найдете подробную информацию о своем больничном, включая его статус и период действия.

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Почему это удобно?

Вы всегда будете в курсе статуса своего больничного. Не следует обращаться в больницу или работодателя для получения информации. Весь процесс прохождения больничного прозрачен и доступен для контроля.

Важно знать:

Больничный формируется автоматически на основании медицинского заключения, создаваемого врачом. После окончания периода нетрудоспособности больничный приобретает статус "Готов к оплате", и работодатель может рассчитать выплаты.

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